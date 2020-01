Adeu a Kobe Bryant, un competidor obsessiu

El món del bàsquet mai oblidarà què estava fent el 26 de gener del 2020. La data passarà a la història per la inesperada mort en un accident d’helicòpter de Kobe Bryant. L’exjugador dels Lakers va patir un accident a Calabasas, a uns 45 quilòmetres de Los Angeles (Califòrnia). L’aparell, que es va enlairar des del comptat d’Orange, on residia el jugador, es va estavellar i va esclatar en flames després de patir un accident del qual se n’estudien les causes i també si la boira hi va tenir a veure. Vuit persones més van morir en el sinistre, entre les quals la Gianna, la seva filla de 13 anys. Abans de l’impacte els testimonis van sentir un soroll estrany.

La mort de Bryant va deixar commocionat el món de l’esport, que va plorar una de les grans icones del món del bàsquet. El jugador va ser 18 vegades All-Star i va aconseguir cinc anells de campió, un menys que Michael Jordan. Pau Gasol, que ahir havia presenciat un partit del Bàsquet Girona en directe, va ser un dels més afectats per la notícia. “Estic molt més que destrossat... El meu germà gran. No puc, no m’ho puc creure”, va escriure a les xarxes socials.

Beyond devastated... my big brother... I can’t, I just can’t believe it — Pau Gasol (@paugasol) January 26, 2020

651x366 L'helicòpter de Kobe Bryant sinistrat / REUTERS L'helicòpter de Kobe Bryant sinistrat / REUTERS

Fa uns anys Gasol va escriure una emotiva carta publicada a Sports Illustrated dedicada al seu excompany, amb el qual va guanyar dos anells de campió de la NBA. “La nostra relació va anar molt bé des del principi. Tots dos sabíem que necessitàvem l’altre per tenir èxit”, va escriure Gasol en un extens repàs a la relació que van mantenir els dos jugadors entre el 2008 i el 2014, període durant el qual el pivot va militar als Lakers. “Vaig veure cada dia la prova de per què els més grans són els més grans. No és un accident. És una obsessió: arribar a aquest nivell i mantenir-s’hi. La dedicació, el compromís... És una cosa única”, va apuntar Gasol, a més de destacar algunes de les virtuts que van convertir Bryant en un jugador únic que passarà a la història de la NBA. “Em va inspirar per millorar, em va ajudar a reparar en els detalls del joc”, va afegir.

Jordan, el seu gran mirall

Quan s’arriba al bàsquet professional, la paraula competir adquireix un altre significat. Un dels jugadors que més ho van portar a l’extrem va ser Bryant. Tot i que ell ho negava, el mític exjugador dels Lakers va dedicar molt de temps a imitar el joc i els moviments de Jordan. Estava entestat en superar-lo. La seva obsessió va ser tan evident que no només va dominar bona part de les jugades de Jordan, sinó que va copiar molts dels seus gestos. La filosofia de Bryant va quedar resumida a The mamba mentality, un llibre que detalla un camí farcit de dures sessions al gimnàs i d’entrenaments a mitjanit, així com d’obsessives sessions de vídeo. Les seves rutines de preparació física i mental tenen passatges malaltissos i descriuen com la seva manera d’afrontar la pressió (l’externa i la pròpia) va acabar superant alguns dels seus companys de vestidor. La seva meticulositat pel detall va impulsar-lo a l’èxit, però no sempre va facilitar la convivència. Pau Gasol és dels que s’hi van saber adaptar. El català explica una anècdota que resumeix el caràcter perfeccionista de Bryant d’una manera excel·lent. “Érem a Boston per jugar les finals del 2010 i vaig rebre un missatge de text seu. Volia que anés a la seva habitació per ensenyar-me com els Celtics estaven defensant el nostre bloqueig i continuació i explicar-me com podíem contrarestar-ho al següent partit. La seva determinació era inigualable”.

“Entre els millors de tots els temps”

“Kobe Bryant està entre els millors jugadors de tots els temps. No hi ha cap jugador de perímetre que hagi jugat tan bé durant tants anys”, va reconèixer el prestigiós periodista Antoni Daimiel. “És una de les retransmissions més difícils de la nostra vida”, va reconèixer Guille Giménez, el narrador habitual de la NBA a Movistar, que ahir a la nit va emetre el partit entre els Denver Nuggets i els Houston Rockets. Les imatges d’aficionats i jugadors plorant es van succeir durant tota la nit. Els San Antonio Spurs i els Toronto Raptors van improvisar un homenatge en què van deixar esgotar les dues primeres possessions del seu partit. “La NBA està devastada”, va reconèixer Adam Silver.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Kobe Bryant pic.twitter.com/P88GwIwmYV — NBA (@NBA) January 26, 2020

El comissionat de la competició va destacar la seva devoció per guanyar. “He plorat quan ho ve vist! Increïble! Fa molt de mal, és un dia molt trist”, va deixar anar José Manuel Calderón. El Madison Square Garden va canviar el color dels seus llums per homenatjar Bryant. La commoció va afectar altres esports. Neymar, per exemple, li va dedicar el gol que va marcar durant el seu partit contra el Lille.

El 24, el dorsal de Bryant.

Neymar dedicó su gol a #EternoKobe pic.twitter.com/7PRJqkoM1T — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 26, 2020

Bryant acabava de felicitar unes hores abans LeBron James per haver-lo superat com a tercer màxim anotador en la història de la NBA. L’estrella, de 41 anys, es va retirar el 13 d’abril del 2016. La franquícia de Los Angeles té retirats els números 8 i 24 en honor a Bryant, que va tenir el seu comiat somniat i va aconseguir tancar la seva carrera anotant 60 punts. El mític jugador, que va fer 50 tirs de camp, va protagonitzar una remuntada inversemblant en un dia en què va estar acompanyat per més de 30 dels seus excompanys. “Era un tipus sensacional, un supercrac, una mena de Magic Johnson. Fora de la pista era educadíssim. La seva mort em sap molt greu i la seva pèrdua és irreparable”, va recordar Jordi Robirosa, periodista de TV3.

“Quan es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona tenia 13 anys i em vaig passar uns dies davant del televisor. Recordo cada partit de Barcelona92, des del primer fins a l’últim enfrontament. Jo era molt jove, però vaig seguir aquells Jocs Olímpics amb molta atenció”, va explicar Kobe Bryant a l’ARA en una entrevista.