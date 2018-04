La pallissa més gran de la història del Barça (121-56)

Les entrades més barates per al partit entre el Barça Lassa i el Reial Betis Energía Plus costaven cinc euros. Les persones que els van pagar s’ho van passar bé, van disfrutar d’un bon entreteniment i van poder recuperar una petita part de l’autoestima culer que va quedar aparcada a Roma, però no van veure un partit de bàsquet perquè la diferència entre els dos equips va ser abismal. La nit va estar farcida d’accions espectaculars, però poques van ser amb oposició. El rival es va rendir abans de jugar i va provocar que la victòria blaugrana fos devastadora (121-56).

La victòria va anar acompanyada d’uns quants rècords. Els 65 punts de diferència es van convertir, per exemple, en la màxima pallissa de la història del Barça en l’era ACB. El registre anterior era una renda de 59 punts. A més, els 121 punts anotats són la màxima anotació blaugrana des de l’any 1988. La valoració de l’equip culer, que va repartir 32 assistències, va ser de 167, igualant la tercera millor dada.

El Barça Lassa va liquidar el partit en un primer quart magistral, en què l’equip visitant va encaixar un parcial final de 28-0 que va deixar l’enfrontament vist per a sentència (33-8). L’ambició defensiva dels locals i l’apatia general dels visitants, que van tenir clar des del primer minut que no era el dia per fer esforços, van ser una combinació definitiva. Els 57 punts anotats pel conjunt entrenat per Svetislav Pesic durant els primers 20 minuts es van convertir en la seva millor anotació ACB de la temporada (57-26).

Óscar Quintana, expulsat

Óscar Quintana, entrenador del Reial Betis Energía Plus, va ser expulsat a tres minuts del final del tercer quart, quan el seu equip perdia per 48 punts de diferència (82-34). “Hem de demanar perdó per la vergonya que hem perpetrat, hem fet pena. No hem sigut professionals pel que fa a l’actitud”, va dir el tècnic, que va veure la recta final del partit des del vestidor del seu equip. “M’he queixat perquè el tracte dels àrbitres no era just”, va explicar.

“Hem jugat amb continuïtat des del primer minut fins a l’últim. Els jugadors han demostrat concentració i actitud. Tan sols hem perdut 7 pilotes i hem repartit 32 assistències. Hem jugat com un equip. Guanyar no era l’únic objectiu, és important la manera de guanyar”, va opinar Svetislav Pesic, que va distribuir els minuts entre els seus 12 jugadors. Tots els integrants de l’equip van sumar punts en un dia de festa grossa al Palau Blaugrana.