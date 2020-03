Salamanca amaga l'últim topall

L'Spar Citylift Girona no ha guanyat mai la Copa de la Reina. Després d'eliminar el València Basket (77-60), aquest diumenge (13 hores, Teledeporte) disputarà a Salamanca la final per quarta temporada consecutiva. El seu rival serà el Perfumerías Avenida, que s'ha desfet de l'RPK Araski (45-60). Les amfitriones són les campiones de les últimes tres edicions i tan sols han deixat escapar dues de les últimes vuit edicions del torneig.

Després d'una primera meitat igualada (43-42), l'Spar Citylift Girona s'ha allunyat del rival en el marcador gràcies a una defensa sòlida (59-50). L'ambient hostil de Salamanca no ha impressionat un equip català que ha sabut seguir el guió de partit dissenyat per Eric Surís. Tot i dominar el joc, el conjunt gironí ha trigat en tancar el partit contra un rival que anirà a més en les pròximes temporades. L'experiència de Sonja Vasic o Marta Xargay ha sigut decisiva en un tram final en què les jugadores entrenades per Rubén Burgos s'han desinflat (75-58). El treball col·lectiu de l'Uni Girona ha sigut molt sòlid.

"Volíem jugar la final i ho hem aconseguit. La final de la Copa de la Reina no tindrà res a veure amb els altres partits que hem disputat contra el Perfumerías Avenida. Ens espera un partit molt dur i intentarem lluitar", ha dit Xargay.