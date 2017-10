La reacció del Barça Lassa no comença a Milà (78-74)

El Barça va patir el 14 de maig del 2014 una de les derrotes més doloroses de la seva història al Mediolanum Forum de Milà, on va ser escombrat sense pietat pel Reial Madrid durant una final four que va coronar el Maccabi. La decepció viscuda aquest dijous al mateix pavelló no es pot comparar, però deixa l’equip blaugrana en una situació delicada. El conjunt entrenat per Sito Alonso va malbaratar un avantatge de 15 punts i va perdre contra un AX Armani Exchange Olimpia de Milà (78-74) que va ferir notablement la seva autoestima. Quarta derrota consecutiva per a un conjunt que està enviant missatges molt contradictoris en aquest inici de temporada.

Pau Ribas tan sols va necessitar cinc segons per anotar la primera cistella del partit. L’acció es va convertir en una metàfora de la producció ofensiva d’un Barça Lassa que va començar com un tro. Animat per vuit punts consecutius de Joan Carles Navarro, l’equip blaugrana va arribar a tenir una renda de 15 punts a Milà (19-34). Quan millor escenari tenia, el conjunt culer es va diluir i va encaixar un parcial de 20-5 en els últims quatre minuts i mig del segon període (39-39).

Tot i comptar amb les baixes d’Andrew Goudelock i Patric Young i amb molts jugadors nous que encara no estan adaptats, l’AX Armani Exchange Olimpia va competir bé contra un equip blaugrana massa irregular. Sito Alonso, que encara no va poder comptar amb Rakim Sanders ni Víctor Claver, va alterar les rotacions dels últims partits, augmentant el protagonisme de Vezenkov, Tomic i Navarro i reduint el d’Oriola, que no va saltar al parquet fins a l’últim període.

L’equip italià va jugar millor el tram final d’un partit en què va arribar a tenir una renda de set punts a dos minuts del final (72-65). El millor que es pot dir del Barça Lassa és que, a diferència de la temporada passada, mai va abaixar els braços i va intentar la remuntada fins al final.

"Hem llençat un avantatge de 15 punts i els hem donat confiança. A la segona part han estat més encertats i en moments puntuals nosaltres no hem jugat bé. Portem quatre derrotes consecutives. L'equip està malament i hem de millorar com sigui, hem d'aixecar-nos", ha dit Navarro.

"L'inici de l'Eurolliga no ens està anant bé pel que fa a resultats. Estàvem dominant el joc, però en els últims quatre minuts del segon quart hem perdut pilotes i rebots. Necessitem millorar", ha opinat Alonso.