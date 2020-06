Adrian Wojnarowski, el periodista d'ESPN que acostuma a avançar totes les notícies relacionades amb la NBA, va escriure un missatge a les xarxes socials que va canviar l'estat d'ànim de tots els aficionats a la lliga de bàsquet nord-americana. " The NBA's back", va tuitejar. La confirmació ha arribat aquest dijous, quan la junta de governadors de la NBA ha aprovat el pla per reiniciar la temporada amb un atrevit format reduït. La proposta escollida inclou els 22 millors equips de la competició, que es concentraran a les instal·lacions ESPN Wide World of Sports de Disney, a Orlando.

Un total de 16 dels 22 equips que disputaran aquest tram final de la temporada són els que ocupaven llocs de play-off abans de l'aturada per culpa del coronavirus i s'hi sumaran sis conjunts extra. Cada franquícia disputarà vuit partits abans dels play-off. Entre els aspirants al títol hi haurà els Toronto Raptors de Marc Gasol; els Portland Trail Blazers de Pau Gasol, que segueix recuperant-se de la seva lesió, i els Phoenix Suns de Ricky Rubio. Tampoc hi faltaran els Denver Nuggets de Jordi Fernández, els San Antonio Spurs de Xavi Schelling o els Philadelphia 76ers de Lorena Torres.

De les 30 franquícies tan sols una, els Trail Blazers, han votat en contra. Els equips es traslladaran el 7 de juliol a Orlando, on començaran a competir el dia 31. La temporada 2019-20 s'acabarà, com a tard, el 12 d'octubre. L'objectiu és que la nova campanya arrenqui l'1 de desembre. La NBA ha aprofitat per fixar altres dates secundàries, com la del draft, que es farà el 15 d'octubre.

"Transformar una crisi en una oportunitat"

Els especialistes consultats per l'ARA hi veuen molts aspectes positius. “Per a mi Disney compleix una funció molt important, que evita l’estat policial i futurs problemes. A què em refereixo? Què fas amb un grapat d’equips en una ciutat oberta com Las Vegas? ¿Poses vigilants de seguretat perquè els jugadors que s’hi estaran tres mesos no es moguin? ¿O creiem en la seva responsabilitat individual? Pot passar que un membre de l’equip vagi a comprar una pizza i la faci grossa perquè no hi hagi un control militar. Al final, aquestes situacions estan més controlades a Disney. És un recinte tancat al qual accedir-hi serà realment complicat si no ho fas per uns llocs determinats, on hi ha establerts punts de control. Aquest és un dels grans avantatges de Disney, que acaba amb el debat dels límits de la llibertat individual del món NBA, no només dels jugadors, o si convé empresonar-los per evitar que puguin caure en la temptació i posar en perill la disputa de la competició”, assegura Jose Ajero, comentarista de Movistar+.

La NBA ha demostrat la seva capacitat per reinventar-se de manera permanent, però el repte actual és majúscul. “Molt poques organitzacions són realment capaces de transformar una crisi en una oportunitat. La NBA està intentant ser-ne una. L’aturada per la crisi sanitària els està donant l’oportunitat de reflexionar sobre formats i fins i tot sobre la possibilitat de canviar les dates en què habitualment se celebra la temporada. I crec que ningú s’atreveix a apostar en contra que trobaran la manera de fer d’aquest torneig final alguna cosa atractiva i interessant. De moment, veurem com gestionen el concepte bombolla. Però si algú pot fer-ho, és la NBA. Agafar tota la seva competició, emportar-se-la a Disney i muntar-hi un ecosistema propi per salvar el negoci, al mateix temps que es converteix en un banc de proves. Veurem quantes serveixen per al futur, però segur que serviran per prendre nota. És una competició de pel·lícula, amb els millors guions de l’esport professional, i estem desitjant veure la nova temporada”, assegura David Sardinero, director de la revista Gigantes del Basket.

“Com a solució improvisada és fantàstica perquè permet crear una bombolla per a les franquícies en una situació delicada. Evitar els viatges de les expedicions és bàsic per a la lliga, que a més estima reduir el nombre de personal involucrat, per precaució. Està per veure, però, el format definitiu i com s’afrontarà una experiència nova a nivell competitiu, i l’acceptació dels jugadors. L’objectiu clar és no només tornar, per l’impacte econòmic que suposaria no fer-ho, sinó també evitar que aquesta pugui ser considerada una temporada amb asterisc”, argumenta Andrés Monje, comentarista de Movistar+ i coautor del podcast El reverso.