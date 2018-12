Del poliol al cafè, la recepta de Pesic per al clàssic

260x366 Svetislav Pesic, entrenador del Barça Lassa, durant un entrenament de l’equip blaugrana. / VÍCTOR SALGADO / FC BARCELONA Svetislav Pesic, entrenador del Barça Lassa, durant un entrenament de l’equip blaugrana. / VÍCTOR SALGADO / FC BARCELONA

Els vestidors dels equips d’elit estan carregats de rutines i manies. Cada jugador s’hi aferra per combatre la pressió i accedir al partit amb una bona concentració. La majoria són innegociables. Menys conegudes són les peculiaritats dels tècnics. A Svetislav Pesic, per exemple, li agrada prendre’s dos cafès abans de cada entrenament. “El cafè m’ajuda a concentrar-me i abans de cada entrenament me’n prenc dos. Si tenim dues sessions, me’n prenc quatre. Després dels àpats, en canvi, no bec cafè, prefereixo un poliol”.

L’entrenador serbi és un home de costums i un dels seus favorits és endur-se la victòria en els clàssics. Avui, però, no ho tindrà gens fàcil. El Barça Lassa visita aquest dijous (21 hores, Movistar Deportes) el WiZink Center, una de les pistes més difícils de l’Eurolliga. “Tots els partits contra el Madrid són importants i no tenen a veure amb quina competició sigui. Els jugadors dels dos equips volen donar el màxim per guanyar. Tothom sap que no hi ha dos partits iguals. Nosaltres vam guanyar l’últim clàssic al Palau, però sabem que el Reial Madrid a casa és un altre. Tenim un nou desafiament”, opina el tècnic serbi.

L’equip entrenat per Pablo Laso anota 91,8 punts de mitjana quan juga com a local. “Quan competeixes contra un equip amb el talent, l’experiència i la continuïtat del Madrid, no és fàcil. Ells es coneixen molt bé entre ells i són un equip de nivell NBA. Si volem tenir opcions, necessitarem controlar el rebot i tenir una bona concentració en defensa. El bàsquet comença des de la defensa. Si no tens la pilota, no pots jugar a bàsquet. L’objectiu bàsic és evitar els seus punts de transició i els seus rebots ofensius. No és fàcil, però tenim el nostre pla de joc. Estem motivats”, resumeix Pesic, que durant l’últim clàssic se les va tenir amb un Facu Campazzo a qui havia intentat fitxar quan estava al Bayern Munic.

L’entrenador del Barça Lassa dona una importància relativa al precedent de fa unes setmanes a la Lliga Endesa. “Cada partit és diferent, però de difícils ho són tots. És un repte i una oportunitat jugar contra els millors d’Europa. Aquesta és una motivació. Necessitem jugar amb confiança i creure en les nostres possibilitats per competir”, diu Pesic, que ahir només va acceptar tres preguntes.

Defensa i rebot, les claus

El jugador més ben valorat del Barça Lassa és Ante Tomic. “Portem molts partits fora de casa i hem preparat el clàssic com sempre. El rival és complicat i serà un partit difícil”, avisa el capità de l’equip blaugrana, que comparteix la visió del seu entrenador. “Hem jugat bons partits contra ells a Madrid. Hem de mantenir la concentració en defensa i tancar el rebot. Això és el més important. Cada victòria només serveix per sumar una victòria. Guanyar el Madrid sempre és important, però no significa res. És un altre partit d’Eurolliga fora de casa, res més”, recorda.

L’equip que domini el joc a prop de cistella tindrà molts números d’endur-se la victòria en el clàssic. “El Madrid té un dels millors jocs interiors d’Europa. És molt difícil jugar contra Gustavo Ayón i Edy Tavares”, reconeix Tomic. “Sempre és una gran motivació jugar contra el Barça perquè aquesta rivalitat continua sent cada vegada més forta, però hem de pensar només en nosaltres. Hem de jugar amb força i intensitat, concentrant-nos en els rebots i intentar traslladar el nostre bon treball durant la setmana al parquet. Hem de seguir el nostre camí”, opina Ayón.

A diferència del partit de la Lliga Endesa, on va tenir absències importants, Laso podrà comptar amb tots els seus jugadors, a excepció de Kuzmic.

El net de Pesic i el fill de Laso, rivals

Els equips del fill de Pablo Laso, Aksel, i el net de Svetislav Pesic, Luka, es van enfrontar fa uns dies en el 29è Torneig de Bàsquet Infantil Ciutat de l’Hospitalet. El Reial Madrid B va superar el Bayern Munic (77-89) en la semifinal d’un campionat organitzat per l’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia (AESE) que va acabar amb victòria del CB Hospitalet. Joel Joya (CB L’Hospitalet), Adrià Domínguez (Joventut de Badalona), Hugo González (Reial Madrid), Ivan Kharchenkov (Bayern Munic) i Ater Bol (Bàsquet Manresa) van ser escollits com els millors jugadors d’un campionat pel qual van passar fa anys Ricky Rubio, Sergio Rodríguez, Joan Carles Navarro, Luka Doncic o els germans Gasol.