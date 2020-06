El Barça accelera el ritme per citar-se amb la final de la Lliga Endesa (98-84)

El Barça ha desactivat el somni del San Pablo Burgos (98-84) i dimarts jugarà la final de la Lliga Endesa. L'equip blaugrana ha exhibit la mateixa il·lusió que el rival i una capacitat més gran per mantenir el mateix ritme durant més temps. Thomas Heurtel, que a poc a poc està recuperant el seu flow habitual, Nikola Mirotic, un MVP que mai té un dia dolent, i Kyle Kuric, que ha afinat la punteria en el tram decisiu, s'han convertit en els protagonistes d'un triomf coral.

"Hem jugat 15 minuts excel·lents i després hem pensat que el partit s'havia acabat. No hem mantingut la tensió i hem fallat massa tirs oberts. Tenim talent i tiradors, així que hem sabut tenir paciència per recuperar el nostre joc", ha explicat Svetislav Pesic.

El primer tram del partit ha seguit el guió imaginat per la majoria d'aficionats. El Barça ha imposat la seva exuberància física per limitar les possibilitats d'un rival que tan sols ha pogut anotar sis cistelles en joc durant els primers 14 minuts. Massa preocupat per les decisions arbitrals, el rival blaugrana ha sigut sancionat amb quatre faltes tècniques. L'escenari l'ha aprofitat el conjunt català per construir-se una diferència de 16 punts (35-19).

Lluny de rendir-se, el San Pablo Burgos ha utilitzat les males notícies al marcador per oblidar-se de la pressió, espolsar-se els nervis i començar a fer el seu joc habitual. Les defenses alternatives de Joan Peñarroya li han servit per recuperar la seva personalitat i començar a augmentar la velocitat en el joc. Augusto Lima ha passat a dominar les dues zones i els seus companys exteriors ho han agraït molt. Aquesta reacció s'ha traduït en un parcial de 2-16 que ha redibuixat la semifinal (37-35). El Barça s'ha quedat sense ritme i sense avantatge en uns últims cinc minuts i mig del segon període preocupants (41-41). Al descans 43-41.

651x366 Joan Peñarroya, entrenador del San Pablo Burgos / ACB PHOTO Joan Peñarroya, entrenador del San Pablo Burgos / ACB PHOTO

Mirotic i Higgins han augmentat l'eficàcia dels primers atacs del Barça durant un tercer període en què al San Pablo Burgos li ha costat seguir el mateix ritme anotador. Quan Hanga ha comès la seva quarta falta personal, Heurtel ha fet créixer la seva incidència en el joc i l'equip blaugrana ha sabut castigar amb bones transicions les pèrdues de pilota d'un rival que ha encaixat 29 punts en tan sols 10 minuts (72-58).

La diferència ha crescut fins als 19 punts durant un últim període en què el Barça ha explotat les virtuts de Pierre Oriola (83-64). L'aparició de Kuric, que ha afinat la punteria en el tram decisiu, ha evitat qualsevol possibilitat de remuntada.

"Volíem guanyar un rival superior. Ens ha faltat energia i claredat contra un Barça que ha aturat el nostre joc", ha reconegut Joan Peñarroya.