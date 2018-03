La sol·licitud d'un aval descol·loca la Penya

Després que l'Ajuntament de Badalona desbloquegés dimarts la situació, la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet s'ha reunit aquest dimecres al Palau Olímpic.

La sol·licitud d'un aval va agafar desprevinguts els dirigents de la Penya, que no ho tenien previst i ara estudien quatre possibilitats. La bestreta que rebrà la Penya serà del 50% i suma uns 468.000 euros.

Juanan Morales, president del club verd-i-negre, presentarà dijous (20.00 h) una fotografia de quina és la situació actual del club a la junta general extraordinària d’accionistes que es farà al Palau Olímpic. Un dels punts de l’ordre del dia és l’estudi de la dissolució de l’entitat.

La subvenció per al planter de la Penya que es va desbloquejar dimarts no té res a veure amb el contracte de patrocini que l’Ajuntament de Badalona i el Joventut van acordar i que es posar en marxa al desembre amb una durada de quatre anys. El valor d’aquest acord és d’1,2 milions d’euros anuals, dels quals el consistori reté 400.000 euros per eixugar el deute que el club té en concepte de l’IBI del Palau Olímpic.