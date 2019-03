El nou videomarcador del Palau Olímpic, preparat per a l'estrena

Si les proves de funcionament continuen avançant sense problemes, el Divina Seguros Joventut estrenarà el nou videomarcador aquest dissabte (18 hores) contra el Cafés Candelas Breogán. La instal·lació es va completar la setmana passada i la superfície que ocupa és més gran que la del videomarcador del WiZink Center. Les últimes incorporacions de l'equip, com Nobel Boungou-Colo o Thaddus McFadden, han gravat aquest dimarts les imatges que s'utilitzaran per celebrar les accions positives durant els partits.

Animada per la bona trajectòria esportiva, la Penya centra ara els esforços en modernitzar el Palau Olímpic de Badalona. El club verd-i-negre ha renovat els vestidors i també millorarà la il·luminació del pavelló. Una altra de les opcions que el Joventut està estudiant és la de canviar el color dels seients perquè siguin verd-i-negres i no blancs.

“El videomarcador, que està penjat del sostre, té quatre pantalles molt grans. Els marcadors que utilitzàvem fins ara encara són dels Jocs Olímpics del 1992 i haurem de canviar-ne tota la tecnologia”, resumeix Juanan Morales, president de l’entitat. “Un dels objectius que ens havíem marcat era millorar l’experiència de la gent que venia al Palau Olímpic. Una part té a veure amb el joc, i l’altra amb tot el que l'envolta”, diu.

Després de la derrota de diumenge a València, la Penya ocupa la sisena posició. “Hem perdut i no estem contents, és un partit per aprendre. És una derrota que ens ajudarà a millorar. Durant el tercer quart no hem estat bé i hem fet el contrari del que havíem de fer”, va opinar Carles Duran, entrenador de l’equip verd-i-negre.