La voracitat de l’Spar Girona no té aturador (69-61)

La voracitat competitiva de l’Spar Girona no té aturador. L’equip entrenat per Eric Surís va ofegar un combatiu Cadí La Seu (69-61) i es va endur un nou títol de la Lliga Nacional Catalana. El conjunt gironí acumula nou edicions al seu palmarès, les últimes quatre aconseguides de manera consecutiva. Tot i no haver pogut disputar cap partit de preparació previ i no comptar amb Chelsea Gray, les campiones van exhibir ritme i rigor per assegurar-se el triomf.

La clau del triomf gironí va ser la seva superioritat en el rebot ofensiu i un joc col·lectiu que es va resumir en 20 assistències. María Araújo, que va capturar 12 rebots, va ser distingida com a millor jugadora (MVP) de la final. Paola Ferrari, que va anotar 14 punts amb un impecable 4/4 en triples, i Julia Reisingerova, que va sumar 14 punts, també van tenir un paper protagonista en la victòria.

L’Spar Girona va començar la final amb més encert i això li va permetre construir-se una diferència inicial de set punts, però el Cadí La Seu va tenir paciència per llegir els punts febles del rival i arribar al descans amb un avantatge mínim (30-31). Obligat a reinventar-se un estiu més, el conjunt entrenat per Bernat Canut va oferir un joc àgil, però va patir dins de la pintura.

El Cadí La Seu mai es va desenganxar del partit, però durant el tercer quart va començar a patir per seguir el ritme anotador del rival (49-41). Els 19 rebots ofensius de l’Spar Girona van dificultar la seva defensa, que va concedir massa segones oportunitats. Tot i el cansament acumulat, l’activitat urgellenca no va decaure i això li va permetre arribar al tram final amb opcions reals de victòria. L’experiència de les vigents campiones, que van cometre poques errades en els minuts decisius, va fer impossible la remuntada.

El bàsquet femení torna al Palau

La final d’ahir, que va ser arbitrada per Yasmina Alcaraz, Sandra Sánchez i Eva Areste, va servir per tornar a organitzar un partit oficial de bàsquet femení al Palau Blaugrana per primera vegada des del 2007, quan l’UB Barça i el Ciudad Ros Casares València van disputar un duel de les semifinals de la Lliga femenina.