Un campió sense por de caure

Marc Márquez està acostumat a batre molts rècords, sobretot els de precocitat en la categoria reina del Mundial de motociclisme. N’acumula uns quants, però aquest any encara n’ha aconseguit un de nou, que de segur que no li farà tanta il·lusió com tots els altres. És el de les caigudes. Des que va debutar al Mundial, l’any 2008, a l’antiga categoria dels 125 cc, mai havia caigut tant com aquest any.

En la seva primera temporada a la categoria petita, Márquez va sumar 18 caigudes i aquest any, a falta d’una cursa, ja n’acumula 25. “Caic perquè busco els límits. Ho dono tot, des del primer entrenament fins a la cursa”, reconeixia Márquez aquest any, després de ser preguntat per l’enèsima caiguda. Sense perdre el somriure, afegia: “Així he sigut campió cinc cops”. Sí, el cerverí no pensa canviar. Ell és així i, fins ara, la seva manera de cercar els límits li ha donat bons resultats. Cinc títols, tres dels quals de la màxima categoria, els últims quatre anys.

Caigudes als entrenaments

“Mentre les caigudes no siguin en cursa no em preocupa. És una temporada en què cal arriscar-se, empènyer al 100%, cal donar una mica més si es vol guanyar un títol tan ajustat. Per això busco el límit als entrenaments per després gestionar millor la cursa”, assegurava el de Cervera a San Marino, després de caure en la primera jornada d’entrenaments lliures. Aquest any, de les 25 caigudes, 22 han sigut en entrenaments (tant a les sessions de lliures com als oficials), cosa que avala la seva teoria. Tot i això, les dues caigudes a l’Argentina i a Le Mans, al començament de la temporada, a més de la trencadissa de motor de Silverstone, li han passat factura ara al tram final, i arriba a l’última cursa amb tot de cara per guanyar el títol, però també amb tot obert i per decidir. “Jo ja deia a l’estiu que aquest Mundial es decidiria a València”, reconeixia a Sepang el català, després d’haver perdut la primera oportunitat de sumar un nou campionat.

Diumenge, al Circuit Ricardo Tormo de Xest, en l’última cita de la temporada, tindrà la segona pilota de partit per intentar ser campió de MotoGP per quart cop. Ho té relativament fàcil perquè hi arriba amb 21 punts d’avantatge, si bé una caiguda en cursa podria engegar-ho tot a rodar i donar el títol a l’únic que li pot pispar, el pilot italià Andrea Dovizioso. Per tornar a coronar-se a Xest com ja va fer el 2013, l’any del seu debut a la categoria, Márquez necessita sumar tan sols quatre punts, és a dir, acabar 12è o que Dovizioso no guanyi la cursa valenciana. “Hem de treballar bé durant la setmana i no relaxar-nos gaire”, assegurava, després de la cita de Sepang, on va quedar quart. Els números li donen la raó: aquesta temporada, el d’Honda ha pujat onze cops al podi en les 17 cites que s’han disputat. I a banda dels tres abandonaments, quan no ha pujat al podi ha sigut quart (dues ocasions) i sisè.

Campió amb tres abandonaments

Si Márquez es corona diumenge a València, aconseguirà convertir-se en el primer pilot des del 1998 que guanya un campionat del món tot i no acabar tres curses. Fa 19 anys, quan Mick Doohan va guanyar el que va ser seu cinquè i últim títol de l’antiga categoria dels 500 cc, l’australià també va haver d’abandonar en tres ocasions (al Japó, al circuit madrileny del Jarama i a la República Txeca). Des de llavors, ningú més ho ha aconseguit.