El pilot català Josep Nicolás, exclòs del Dakar

El pilot català Josep Nicolás, que competia en la categoria 'side by side', ha estat exclòs del Dakar. El Niko, tal com se'l coneix en el món dels ral·lis, va tenir greus problemes durant l'etapa 7 de la prova, en la qual es va trobar amb una gran tempesta. Això va provocar que el pilot no pogués completar el recorregut de l'etapa dins del termini permès, fet que li ha valgut l'exclusió del ral·li.

Josep Nicolás corria el Dakar amb Ariel Jatón com a copilot. Tots dos formaven part de l'equip català SportDrive Dakar.