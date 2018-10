El clàssic decidirà el futur de Lopetegui

Des de fa alguns anys el calendari de futbol ja el tenim totalment assumit. Sabem que la Lliga de Primera Divisió pararà el primer cap de setmana de setembre, el segon d’octubre i el tercer de novembre. Que viurem en una muntanya russa en fases que hi haurà tres partits espectaculars en vuit dies i en fases de 15 dies sense futbol més enllà de les seleccions. Coneixent aquest panorama, els entrenadors i els clubs han de jugar amb els sentiments i els moments. Si tens un mal partit un dimecres però el dissabte tens l’ocasió de refer-te és menys greu que tenir un mal resultat un dissabte i haver d’esperar dues setmanes senceres a tenir l’oportunitat de revertir la situació.

D’aquesta aturada de l’octubre el Sevilla és el que més n’ha sortit guanyant. El Barça viu del crèdit del partit de Londres i l’esperança d’Arthur, però el Madrid no es pot agafar pràcticament a res. Florentino Pérez va veure en directe com l’Alabès els feia perdre en el descompte. I en va sortir molt enfadat. El seu equip suma gairebé set hores sense marcar cap gol i, en el futbol, si no marques no guanyes. Segur.

Diumenge el Barça va empatar a Mestalla contra el València i això va refredar els ànims del president del Madrid. Però la seva diagnosi és molt clara: Lopetegui no sembla ser el líder que aparentava i a més no aposta per Vinícius, el fitxatge més car d’aquesta temporada i per qui el secretari tècnic, Florentino Perez, va pagar el gust i les ganes. Total, que Lopetegui s’ha guanyat una pròrroga o una vida extra, com en vulgueu dir, i té crèdit fins al Camp Nou. Primer haurà de jugar dos partits teòricament assequibles al Bernabéu, contra el Llevant en Lliga i el Viktoria Pilsen en Champions, i després li tocarà el clàssic contra el Barça. Allà s’ho jugarà tot. A tot o res. Una mica el que li va passar a Rafa Benítez ara fa algunes temporades. L’entrenador madrileny arribava qüestionat al clàssic al Bernabéu i amb dubtes a l’alineació. El cos li demanava posar uns jugadors, però Florentino en preferia uns altres. Finalment va posar els que volia el president i el Barça els va golejar 0-4. Va ser destituït. I el seu substitut, Zidane, va guanyar tres Champions consecutives i una Lliga. No li va anar malament el canvi, al Madrid.

Ara Florentino pensa igual, el clàssic serà un punt d’inflexió per decidir si ha de seguir o no Lopetegui. I l’entrenador tindrà els mateixos dubtes: fer jugar els que vol el president o seguir confiant en les seves idees. El 28 d’octubre sortirem de dubtes.