El clàssic de l'hoquei es tenyeix de blaugrana (3-1)

El Barça Lassa jugarà la seva cinquena final consecutiva de la Copa del Rei d'hoquei patins. Els homes d'Edu Castro s'han emportat el clàssic de l'hoquei patins per 3-1 contra un Reus Deportiu combatiu i buscaran el seu vint-i-dosè títol aquest diumenge contra el Liceo (20.00 hores, Esport 3 i Teledeporte). Tot i la coincidència amb el Barça-Girona de futbol, el pavelló Municipal d'Esports de Lloret ha presentat la millor entrada fins ara de la Copa amb uns 800 espectadors que no han tardat a veure ocasions per una banda i una altra. En només cinc segons Romà Bancells ja hauria pogut inaugurar el marcador en una centrada de Marc Torra que el jugador selvatà del Reus enviava fora per ben poc a la dreta de la porteria blaugrana defensada aquest cop per Sergi Fernández, rellevant un Aitor Egurrola que havia jugat els quarts. Però és que el Barça també ha pogut marcar en la seva primera arribada a porteria als trenta segons, però una gran intervenció de Càndid Ballart ha salvat la rematada de Pablo Álvarez. Al minut quatre Albert Casanovas topava amb el pal i tot seguit Raül Marín feia una rematada plàstica des de la frontal que anava fora després d'aixecar i picar la bola molt ràpid amb una mà. Després d'uns primers minuts frenètics, i seguint les ordres d'un Jordi Garcia que el dia anterior havia declarat que no li havia agradat el matx descontrolat contra l'ICG Software Lleida, el Reus ha pausat més els atacs a través de possessions llargues i xuts exteriors, mentre que els d'Edu Castro intentaven arribar ràpid a la porteria de Ballart buscant desmarcatges al segon pal.

Només ha trencat el guió una blava a Raül Marín per deixar el patí a Sergi Panadero sense la bola controlada, però un esplèndid Ballart aturava la falta directa a Lucas Ordóñez i els reusencs resistien heroicament els dos minuts d'inferioritat numèrica. Amb la segona unitat, el Barça també ha intentat generar perill des de la distància, i després d'un primer avís de Xavi Barroso al pal, arribaria el primer gol de la nit. Pau Bargalló la penjava des de mitja pista i Álvarez, allargant l'estic, desviava la bola en direcció a porteria transformant-ho en l'1-0 després de tocar al pal. El gol ha esperonat els blaugranes, que haurien pogut augmentar l'avantatge en una triangulació ràpida entre Álvarez, Bargalló i Panadero que aturava Ballart, el millor jugador del Reus fins al moment. De fet l'1-0 quedava curt per les bones actuacions tant de Fernández com de Ballart, però la novena falta del Barça al llindar del descans feia preveure una segona part encara més entretinguda.

La pilota aturada frustra el Reus

I efectivament, el segon temps tampoc ha decebut. Marín ho seguia provant i ha topat amb el pal en l'enèsim moviment d'aixecar i picar. El Barça, en canvi, es mostrava més eficaç i després d'una aturada de Ballart, Álvarez tornava a veure porteria per fer el 2-0. Veient que el partit s'escapava, Garcia ha ordenat una defensa en rombe però els blaugranes se sentien cada cop més còmodes i han tingut nombroses ocasions per sentenciar el matx, com una bola al travesser de Marc Gual. El Reus, veient que el Barça el deixava amb vida, ha lluitat fins al final, tot i que la pilota aturada li ha passat factura. Raül Marín enviava una falta directa al pal i l'altra li aturava Fernández després d'una blava a Gual, mentre que Casanovas veia com Fernández li aturava un penal. Àlex Rodríguez havia donat ales als roig-i-negres amb el 2-1 i Salvat enviava la bola al travesser amb Lucas Ordóñez estès a terra a l'altra àrea, però Bargalló sentenciava el matx a cinc minuts pel final amb el 3-1 definitiu. Ja a les acaballes, Ballart aturava una directa a Bargalló encara en inferioritat numèrica blaugrana i el marcador ja no es mouria més.