Gerard Figueras: "Demanem al Procicat que homologui les activitats esportives a les activitats culturals"

El secretari general de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, ha comparegut aquest dilluns en roda de premsa per explicar com pot quedar el món de l'esport després de l'anunci del Govern del confinament nocturn per evitar els contagis de coronavirus. Figueras ha posat veu al malestar del sector i ha sol·licitat una hora més perquè les intraestructures esportives es puguin veure afectades com menys millor. "La secretaria general de l'Esport ha demanat al Procicat que els equipaments esportius s'homologuin als equipaments culturals i puguin tancar a les deu de la nit. No hi ha arguments tècnics ni sanitaris que justifiquin aquesta discriminació", ha explicat.

Figueras espera que el Procicat accepti el canvi d'hora perquè "les activitats esportives són segures". "Fa molts mesos que apliquem protocols molt estrictes. Els nivells d'incidència del covid en la pràctica esportiva són marginals. A això ens agafem per demanar que se'ns homologui a les activitats culturals. Si no s'accepta aquesta mesura, milers de persones que fan servir els horaris tardans per fer esport no en podran fer", ha afegit.

Sobre els entrenaments i les activitats esportives programades a partir de les deu de la nit, Figueras ha demanat cintura als clubs i organitzadors de competicions: "Mentre duri el confinament nocturn no es podran fer entrenaments a hores tardanes. Suggerim que les sessions es puguin escurçar i que es redueixin els dies d'entrenament, a causa de la saturació que es podria donar als equipaments esportius". Ara bé, ha insistit que de moment la norma aprovada encara impedeix l'ús de gimnasos, camps i pistes a partir de les nou de la nit.

El vot de censura al Barça, en mans del Procicat

El secretari general de l'Esport, en la línia del que ha anat dient durant les últimes setmanes, no s'ha volgut mullar gaire en el debat intern al Barça sobre la moció de censura que s'ha de celebrar aquest cap de setmana contra la junta de Josep Maria Bartomeu. "Hem demanat un punt de celeritat al Barça per saber si el vot de censura se celebra o no. Ara bé, el club no ens ha sol·licitat mai suspendre la votació o ajornar-la. El que ens ha dit és de fer-lo al Camp Nou per no incomplir les dates previstes (1 i 2 de novembre)", ha explicat. Figueras ha afegit que l'últim protocol enviat per l'entitat, que només preveu un lloc de votació, l'aprovarà o el rebutjarà el Procicat.