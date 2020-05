La Vuelta a Espanya serà del 20 d'octubre al 8 de novembre i coincidirà cinc dies amb el Giro

La 75 edició de la Vuelta ciclista a Espanya tindrà 18 etapes i serà del 20 d'octubre al 8 novembre, motiu pel qual coincidirà cinc dies amb el Giro d'Itàlia, segons ha confirmat la Unió Ciclista Internacional (UCI). La sortida serà el dimarts 20 d'octubre amb una etapa entre Irun i Arrate Eibar, i acabarà a Madrid el diumenge 8 de novembre.

Després d'oficialitzar la cancel·lació de la primera etapa de la Vuelta 2020 als Països Baixos, Unipublic ha pres la determinació de no substituir les tres etapes inicials –programades a les regions neerlandeses d'Utrecht i Brabant del Nord– i començar directament al País Basc. Euskadi portava gairebé cinc dècades sense acollir una primera etapa de la cursa. El 1961 la Vuelta va començar a Sant Sebastià, amb una contrarellotge per equips amb sortida i meta a la ciutat de Sant Sebastià.

La Vuelta 2020 estava prevista entre el 14 d'agost i el 6 de setembre, amb sortida als Països Baixos. No obstant això, l'obligada reorganització del calendari ciclista per la crisi sanitària mundial provocada pel covid-19 ha obligat a fer un canvi de plans. Així, el Tour de França passa del juliol al setembre. El nou calendari situa el Giro d'Itàlia entre el 3 i el 25 d'octubre i coincidirà cinc dies amb la Vuelta. La data dels Mundials no canvi i seria del 20 a el 27 de setembre a Aigle-Martigny (França).