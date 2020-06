El coronavirus sacseja l'esport català: 1.200 esdeveniments cancel·lats i pèrdues d'1 milió d'euros

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha presentat aquest dimecres l’estudi de l’impacte social i econòmic del covid-19 a l’esport català. L’efecte de la pandèmia ha estat demolidor i ha suposat una pèrdua d’ingressos de més d’1 milió d’euros. Més de 1.200 esdeveniments esportius s'han hagut de cancel·lar i només un 20% es tornaran a programar.

El coronavirus ha sacsejat el sector esportiu tant en l’àmbit privat com públic. Durant el confinament, fins a set de cada deu treballadors han patit un ERTO a conseqüència del retrocés econòmic de les federacions i clubs. En aquest sentit, els esports que s’han vist més afectats són els atlètics i de gimnàstica, seguits dels mecànics i de pilota.

El cessament de l’activitat esportiva ha reduït considerablement el volum d’ingressos i, per tant, el sector deixarà d’aportar al VAB un total de 921 milions d’euros. Es calcula que gairebé el 30% de les empreses i un 28% dels autònoms han hagut d’aturar totalment l'activitat durant el període de confinament, i que el desconfinament no ha suposat pràcticament cap millora econòmica en el sector amb ànim de lucre. A més, això s’ha traduït en un increment de la morositat al març de les federacions (7,7%) i clubs (65,8%).

L’esport català federat aporta anualment gairebé 1.200 milions d’euros. A conseqüència de l’impacte directe del coronavirus durant aquests tres mesos, el 2020 l’aportació es veurà reduïda en més de 300 milions d’euros. En el sector esportiu amb ànim de lucre, l’efecte ha estat devastador: així com la previsió anual inicial era de 957 milions d’euros, actualment se situa en tan sols 339 milions, és a dir, ha patit una reducció del VAB de 618 milions d’euros.

Els organismes esperen dur a terme accions immediates per aconseguir una recuperació econòmica a través del sector esportiu. El president de la UFEC, Gerard Esteva, ha recordat la situació d’inestabilitat que ja va viure el sector en els anys de crisi econòmica: “Ens preocupa la debilitat de les nostres entitats. En l'última crisi van tancar el 23% dels clubs. Si ara no assentem les bases i les administracions donen els recursos per tornar a la normalitat, aquest cop hi haurà més destrucció de clubs i reducció de persones que fan esport”.

El secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, ha destacat la importància de l’activitat física i l’esport en el conjunt de la societat, així com la necessitat de reactivar-lo: “L’impacte del covid-19 en el sector de l’esport i l’activitat física a Catalunya ha estat duríssim, i ens cal sumar tots els esforços, tant públics com privats, per ajudar el sector a recuperar-se”. Figueras ha anunciat una dotació pressupostària de 39 milions d’euros i ha assegurat que es durà a terme un projecte de llei de mecenatge esportiu, a més d’una proposta d’IVA reduït: "Ens calen polítiques fiscals valentes com la instauració d’un tipus d’IVA reduït per al sector de l’esport”.

La presidenta d’Indescat, Anna Pruna, ha demanat que des de la Generalitat es promogui l’activitat física: “El repte més immediat és recuperar la confiança dels nostres usuaris i clients i de la població en general, i per això demanem a la Generalitat que promogui una campanya contínua de promoció de l’activitat física per reactivar-ne la pràctica i el consum". Pruna s'ha referit a l'interès per reformar el sector de l'esport: "També calen ajudes per impulsar la modernització del sistema esportiu, la transformació tecnològica i digital i canvis estratègics per afrontar la nova normalitat”.