Jugar amistosos i pauses contra la calor: les propostes de la Federació per evitar lesions al futbol

El departament mèdic de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha publicat un document amb tot de recomanacions de cara a la represa de la competició, després de dos mesos d'aturada per culpa del covid-19. Una de les propostes és organitzar partits amistosos per recuperar el ritme en què cada jugador hauria de jugar, com a màxim, 45 minuts.

El document publicat aquest dimarts per la RFEF indica que "en els dos dies posteriors a qualsevol partit amistós l'activitat a realitzar pels que haguessin jugat més de 40 minuts hauria de ser de menys intensitat" per controlar la càrrega "en aquesta fase de rendiment", posterior a la inicial denominada de "reentrenament". Molts preparadors físics, com el de l'Espanyol, han alertat del risc de lesions aquests dies.

"Si el temps de confinament s'allargués més de sis setmanes, i la durada del període entre l'inici d'entrenament autoritzat en grup i el primer partit de competició fos de més de tres setmanes, a partir d'aquest moment els criteris d'entrenament haurien de ser els mateixos que en circumstàncies normals", explica el document.

La RFEF ha recordat que les recomanacions del seu departament mèdic es van presentar en primera instància al Consell Superior d'Esports (CSD) perquè, juntament amb altres entitats, s'elaborés el protocol aprovat amb l'aval del ministeri de Sanitat i publicat al Butlletí Oficial de l'Estat.

En el que denomina "adaptació de les normes intrapartit", a més dels cinc canvis la RFEF al·ludeix a les pauses de refresc i descans ja habilitades per als minuts 30 i 75, per "produir una pausa en el joc que permeti reduir la fatiga dels jugadors". La FIFA va autoritzar totes les lligues afectades per la pandèmia del covid-19 a fer cinc canvis en lloc dels tres habituals, i va afegir que també podien fer aquestes pauses. Normalment les pauses per descansar i refrescar-se es fan només quan els dos clubs ho pacten abans del partit, si fa molta calor. Ara, en canvi, es podran fer sempre durant aquestes últimes jornades de la competició.

"Les pauses s'haurien d'habilitar per als cinc primers partits oficials independentment de la temperatura ambiental, i en les condicions previstes al document d'influència de les altes temperatures en la pràctica del futbol de la RFEF, atès que, tal com acrediten els estudis científics, jugar a futbol a més de 30 graus centígrads genera un augment de la temperatura corporal del futbolista i es desencadenen els mecanismes que alteren la termoregulació i que poden donar lloc a síndromes de calor", diu el document.

Davant les altes temperatures que es poden registrar en moltes zones d'Espanya a l'estiu, el document proposa que "quan la temperatura ambiental sigui igual o superior a 30 graus centígrads es protegeixin determinades franges horàries en què no hi hauria d'haver partits; s'eliminarien, doncs, les hores centrals del dia, entre les 12.00 i les 19.00, per fer partits de futbol els mesos d'estiu, sempre que la temperatura ambiental sigui igual o superior a 30 graus".