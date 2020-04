El departament de Treball dona llum verda als ERTO del Barça i l'Espanyol

El departament de Treball ha aprovat la proposta d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) presentat tant pel Barça com l'Espanyol. Les dues entitats van presentar la seva proposta a inicis d'aquesta setmana i ara ja han rebut el permís per posar-ho en marxa. Els dos clubs catalans van ser els dos primers de Primera Divisió en demanar-ho, per poder afrontar unes setmanes en què sense activitat esportiva, baixen els seus ingressos.

L'expedient presentat pel Barça afecta tots els esportistes professionals de l'entitat excepte els del primer equip masculí, amb qui s'ha arribat a un acord. Queda per presentar un segon ERTO per als treballadors. Els jugadors del Barça van acceptar retallar-se un 70% del salari, però fent una aportació extra per poder permetre que els treballadors del club, tret dels executius de sou més alt, puguin seguir cobrant el 100% del seu salari. El segon ERTO, el que es farà als treballadors, serà presentat aquest dilluns.

El cas de l'Espanyol, amb l'aprovació rebuda l'ERTO entra en vigor amb caràcter retroactiu des que es va tramitar i tindrà vigència mentre duri l'estat d'alarma. Aquesta mesura afecta el primer equip, però també el femení, l'Espanyol B i els juvenils A i B i consisteix en una reducció salarial del 70%.