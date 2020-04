El govern francès dona per acabada la temporada de tots els seus esports professionals

El primer ministre francès, Édouard Philippe, ha anunciat que dona per finalitzada a França la temporada 2019/2020 de tots els esports professionals per raons sanitàries. La decisió afecta totes les lligues de futbol i rugbi, les grans competicions franceses. "La temporada 2019/2020 no es podrà reprendre", ha dit davant l'Assemblea Nacional en la presentació del pla amb el qual el país tornarà progressivament a la normalitat a partir de l'11 de maig.

Philippe ha destacat davant dels diputats que totes les grans manifestacions esportives, culturals i altres actes amb més de 5.000 persones no podran celebrar-se abans del setembre, quan, per exemple, es farà el Tour de França. Preguntat per l'esport, Philippe ha deixat clar que la temporada es donarà per acabada, "especialment en el cas del futbol".

La UEFA havia demanat a les grans lligues europees que busquessin la manera d'acabar aquesta temporada a porta tancada, però la decisió del govern francès significa un precedent que podria acabar afectant altres lligues. De moment, els Països Baixos, Bèlgica i França aposten per aquesta via, una decisió no compartida per la UEFA i la Federació Francesa, que també volia acabar aquesta temporada. De fet, segons diferents mitjans la Lliga francesa no descarta proposar acabar aquesta temporada després de l'agost, reduint el format de la lliga 2020/21.

Alemanya si vol veure de nou la seva lliga

La UEFA de fet, vol saber abans del 25 de maig si els campionats nacionals s'acabaran completant, o no, per començar a elaborar el calendari de la temporada 2020-21. La UEFA, segons la BBC, accepta que hi han casos diferents, en funció dels països, mostrant-se disposada a acceptar que algunes lligues no s'acabin. La Bundesliga alemanya per exemple, ha endarrerit la represa fins al 16 o el 23 de maig, però segueix decidida a ser la primera gran lliga en tornar als terrenys de joc.



Al futbol, les dues divisions professionals, Primera i Segona, no es poden reprendre. A més, caldrà fer un nou calendari per a la temporada 2020/21, ja que la data d'inici era el 23 d'agost. Ara les diferents institucions hauran de decidir quins equips es classifiquen per jugar les competicions internacionals, o si hi ha ascensos. Un altre punt complicat serà veure com acaba la seva participació a la Champions el PSG, classificat per als quarts de final. La UEFA vol acabar aquest torneig a l'agost, just en les dates en què el govern francès ho prohibeix.

El rugbi s'atura i el Tour, pendent

En rugbi, la lliga havia previst dos escenaris per tancar el Top 14 i la Pro D2: la represa de les competicions a finals de juny o principis de juliol, o un play-off final a l'agost. Ara les dues opcions queden aturades. La USAP de Perpinyà, doncs, no sap si podrà seguir lluitant per tornar a Primera.

En ciclisme, l'UCI ja havia suspès totes les competicions fins a finals de juliol, motiu pel qual el Tour de França ha buscat noves dates, del 29 d’agost al 20 de setembre. Caldrà veure si el govern permet al Tour començar el 29 d'agost, ja que inicialment ha dit que la prohibició serà durant tot l'agost.