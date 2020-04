Els futbolistes no veuen clar tornar a jugar en els pròxims dies

Les institucions que controlen el futbol europeu treballen de valent per aconseguir portar a terme un pla que els permeti acabar la temporada, tant a les lligues nacionals com a les competicions internacionals. Els futbolistes, però, no ho acaben de veure clar. L’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) es va reunir amb la Federació Espanyola (RFEF) i la Lliga i va expressar-los els seus dubtes sobre si serà possible tirar endavant la proposta d’aquestes dues institucions per tornar ja a la feina. La idea de la Lliga és fer tests a tots els futbolistes de Primera i Segona Divisió aquesta setmana, per tornar als entrenaments durant tot el maig. Després es jugarien les 11 jornades que falten, durant tot el mes de juny, i es concentrarien els futbolistes per evitar nous contagis. Fonts consultades per l’ARA, però, confirmen que els futbolistes –entre els quals molts del Barça i l’Espanyol– discrepen d’una proposta que els podria obligar a estar dos mesos concentrats en ciutats esportives amb els seus companys, lluny de les seves famílies. A més, expressen els seus dubtes sobre la seguretat que tindrien els desplaçaments durant aquestes últimes jornades.

Aquest cap de setmana la RFEF i la Lliga van pactar amb el Consell Superior d’Esports (CSD) un pacte per poder acabar la competició. Dins de l’acord, part dels beneficis generats pel futbol es destinarien a altres esports amb menys recursos. Així, segons la Lliga, en els propers quatre anys el futbol professional destinarà 200 milions d’euros al futbol femení, el futbol no professional i altres federacions esportives. A l'espera de rebre el permís del ministeri de Sanitat, la Lliga vol començar a treballar ja aquesta setmana amb els tests als jugadors, que no ho veuen clar. I alguns directament han dit que es neguen a jugar, com Fali, jugador del Cadis de Segona Divisió. El Barça, a l'espera de nous esdeveniments, té previst que els seus futbolistes tornin als entrenaments el 4 de maig.

Els Països Baixos prohibeixen el futbol fins al setembre

Moltes lligues europees, però, necessiten acabar com sigui la competició per salvar el màxim de drets televisius. La Bundesliga alemanya vol tornar als terrenys de joc el 9 de maig, mentre que a Itàlia volen tornar als entrenaments el 4 de maig. El Brescia, el Torí, el Sampdoria, l’Udinese, l’SPAL, el Genoa, la Fiorentina i el Càller s’hi oposen. Aquest dimarts la UEFA va demanar a les seves 55 federacions que acabin les seves lligues i Copes com sigui, tot i que admet que podria estudiar “casos especials”. De fet, el govern dels Països Baixos va prohibir qualsevol partit fins a l'1 de setembre, aprofitant que tots els clubs ja han cobrat el 100% dels drets. Aquest podria ser un dels casos especials estudiar per una UEFA que vol que les competicions locals estiguin acabades a mitjans de juliol per acabar la Champions aquest agost. En el calendari previst, el Barça-Nàpols de tornada dels vuitens de final es jugaria el 8 d’agost i la final seria el dia 29 a Istanbul. La UEFA, però, va recordar que si el covid-19 no ho permet, es prioritza acabar les lligues abans que la Champions.