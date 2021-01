El revulsiu frustrat de Ronald Koeman

El món del futbol és de generar expectatives a la primera de canvi. Quan un equip gran fa un fitxatge, encara que sigui desconegut, hi ha certa tendència a sobrevalorar-lo. És el cas de Francisco Trincão, que juntament amb Pedri, Dest, Araújo, Ansu Fati o Riqui Puig, i a falta de grans noms a causa dels efectes econòmics de la pandèmia, va ser assenyalat com una de les esperances de futur del Barça. "Per més que critiqueu el seu fitxatge, marcarà una època aquí", comentaven des dels despatxos del Camp Nou fa cosa d'un any, poc després que es tanqués l'operació amb l'Sporting de Braga a canvi de més de 30 milions d'euros.

La xifra fa feredat veient com està avui dia la caixa blaugrana, que ha necessitat un generós diferiment salarial per part de la primera plantilla per sobreviure, de moment, a la fallida. Però també espanta considerant el pobre rendiment que de moment ha ofert Trincão, que a la Lliga no ha sigut mai titular i ha participat en 15 partits entrant sempre des de la banqueta. Koeman ha intentat fer del portuguès un revulsiu, però s'ha trobat amb un futbolista desdibuixat que només ha aportat una assistència de gol. A la Lliga de Campions sí que ha sigut titular quatre vegades, però tampoc ha pogut sumar gaire en atac. La Copa apareix com una altra oportunitat perquè Trincão, que ja ha debutat amb la selecció del seu país, reivindiqui el seu futbol. L'entrenador del Barça encara confia en les seves possibilitats: "Arribar a aquest club amb només 20 anys és fer un pas de gegant. Tot i això, el Francisco es troba en el bon camí”.

L'ombra d'André Gomes

Efectivament, la gespa artificial de Cornellà acull aquest dijous (21 h, DAZN) l'estrena del Barça a una competició que, segons com, podria salvar una temporada "de transició". Un títol on ja és tradició veure joves de la Masia o futbolistes del primer equip que necessiten espavilar com Trincão, que té molts números de començar el partit a la banda dreta en substitució del sancionat Leo Messi.

L'extrem formarà en un onze experimental en què Pedri i Araújo, dos joves ja confirmats com a brots verds en clau culer de la campanya, assumiran més responsabilitat que quan juguen amb la primera unitat. El canari ha tirat la porta a terra amb només 18 anys i és indiscutible, mentre que l'uruguaià està fent oblidar la greu lesió de Piqué. Tots dos li mostren el camí a seguir a Trincão, a qui es va arribar a comparar amb Luís Figo i Cristiano Ronaldo, generant una il·lusió completament innocent. De moment, però, l'ex del Braga recorda més aviat compatriotes amb un passat culer menys reeixit, com ara André Gomes.