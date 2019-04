L’Espanyol es resisteix a perdre l’últim tren (2-1)

L’Espanyol es resisteix a perdre l’últim tren que el pot acostar a les posicions nobles de la Lliga. El conjunt blanc-i-blau ha derrotat l’Alabès (2-1) en un partit amb dues parts molt desiguals: la primera ha sigut un monopoli espanyolista i la segona un fart de patir pel bombardeig d’un equip, el d’Abelardo Fernández, que no s’ha rendit i, tot i perdre 2-0 al minut 55, ha sabut escurçar distàncies i acabar el partit posant la por al cos a l’Espanyol. Els de Rubi sumen la segona victòria consecutiva i s’aproximen a la setena posició, que en el pitjor dels escenaris els quedarà a cinc punts quan finalitzi la jornada.

Encara que l’Espanyol arribava més lluny d’Europa que l’Alabès de la desitjada quarta plaça, l’inici de partit ha demostrat qui ha sortit més decidit a anar a buscar el partit. Els blanc-i-blaus no han tardat en controlar la pilota i l’han amagat a un Alabès que, tot sigui dit, se sent força còmode quan ha d’esperar una errada del rival per poder sorprendre amb la velocitat i les centrades a l’olla. Amb possessions llargues i pacients, l’Espanyol ha anat fent seu el partit i, gairebé sense forçar-ho, ha generat cinc ocasions en els primers 20 minuts, cada cop més perilloses. Primer, dos xuts massa alts de Roca i Víctor Sánchez. Després, una vaselina del Panda que ha acabat en córner i un gol ben anul·lat del gallec per fora de joc. I a la cinquena ha arribat el gol. S’han unit la joventut i el talent de dos amics menuts, Melendo i Pedrosa, que s’han trobat després d’una sensacional passada en profunditat del primer que ha recollit el segon i, després de superar Laguardia, ha superat Pacheco amb un xut amb l’esquerra des de dins de l’àrea. Cinquena assistència del curs del migcampista i primer gol del jove lateral del planter, que ha aprofitat el seu retorn a la titularitat per reconciliar-se amb un públic que el va criticar amb escreix per haver-se intercanviat la samarreta amb Messi en l’últim derbi. El lateral, que l’ha celebrat amb ràbia, posant-se la mà a l’escut tot mirant la grada, no havia tornat a jugar des d’aleshores. Menys sort ha tingut l’altre lateral, Rosales, que ha hagut de deixar el partit al minut 28 per una lesió a la cuixa.

Amb l’1-0 l’Alabès ha fet un pas endavant. Sense aproximar-se amb perill, ha anat guanyant metres amb més intenció que efectivitat. Conscients que no necessiten massa per fabricar un gol, els bascos han fet el que millor saben fer: obrir el joc per les bandes i penjar pilotes a l’àrea. El tram final del primer temps se n’han fet un fart, però s’han trobat amb una resposta convincent per part d’una defensa, la de l’Espanyol, que fa setmanes que segueix guanyant confiança gràcies a la solidesa de Naldo i Hermoso, dos baluards en el joc aeri. El partit, tot i la tranquil·litat amb la qual ha tancat l’Espanyol al primer temps, ha marxat al descans força obert.

El conjunt de Rubi, conscient que no podia afluixar, ha començat el segon temps igual que ha començat el primer, o fins i tot millor. En el primer minut, un xut ras de Darder. I uns segons després, una nova passada sensacional de Melendo (sisè gol que regala aquest curs) ha habilitat el Panda dins de l’àrea. El gallec ha intentat centrar al segon pal a Wu Lei, però Laguardia ha desviat amb el cap la pilota a la seva pròpia porteria. El VAR ha revisat la jugada, però, a diferència del que va passar a Mendizorrotza, no ha anul·lat el segon de l’Espanyol. El 2-0 ha donat força tranquil·litat als de Rubi, però ha tornat a tenir un efecte perjudicial per al seu joc, ja que, com ha passat amb l’1-0, ha propiciat una fase de relativa relaxació que l’Alabès ha aprofitat. En una centrada per l’esquerra, Jony ha connectat amb Calleri, que ha controlat dins l’àrea i ha definit a plaer. El VAR també ha revisat l’acció, però ha determinat que no hi havia posició irregular de Borja Gastón. Amb el 2-1, l’Alabès s’ha tornat a ficar en el partit. Els d’Abelardo s’han estirat, i han aprofitat que l’Espanyol no ha sabut recuperar el control del partit com havia fet en el primer temps.

El conjunt de Rubi ha patit fins al final per no haver estat capaç de sentenciar el duel a temps, fet que ha donat vida a un Alabès que, sense haver de generar ocasions de manera constant, ha mantingut opcions fins al final. Més enllà del gol que els han validat, els vitorians han sortit beneficiats pel VAR, que no ha corregit l’àrbitre amb dues faltes molt dures, una en cada part, de Rubén Duarte i Laguardia, que podrien i haurien d’haver estat expulsats. Manu García, amb una rematada de cap; Rolan, amb dues xilenes, i Twumasi han avisat amb gran perill. L’Alabès ha seguit collant, fet que ha portat Rubi a protegir-se ubicant Óscar Duarte, que reapareixia tres mesos després, com a migcampista defensiu. El tècnic ha prioritzat el múscul i l’alçada al control de pilota. Un canvi que no ha millorat les prestacions del seu equip, que ha seguit incapaç de defensar-se amb la pilota. Malgrat tot, ha resultat decisiu, ja que el central de Costa Rica ha evitat amb el cap al minut 97 que un rival rematés de cap una centrada enverinada. L’Espanyol respira tranquil amb 41 punts que signifiquen deixar encarrilada la permanència i, per què no, poder aspirar a un objectiu més ambiciós en les pròximes sis jornades.