El líder mana a les dues àrees (2-1)

No és infal·lible, però sí que és, de lluny, l’equip més complet de Segona. L’Espanyol va reforçar el liderat de la categoria després de superar el difícil tràngol del Lugo (2-1) gràcies als reflexos de Diego López i a l’efectivitat del seu binomi madrileny. El porter va frustrar el Lugo amb intervencions destacades després dels dos gols locals. Dues dianes firmades per Embarba i De Tomás, que venien de divertir-se a la Rosaleda i que van fer miques una defensa impermeable que no coneixia la derrota amb el seu actual tècnic, Mehdi Nafti.

Els conjunt espanyolista va haver de ser molt pacient per aconseguir provocar esquerdes en un dels rivals que més li han complicat la vida en aquest inici de curs. El Lugo va plantejar un partit molt tàctic, amb molta concentració defensiva i també arribades puntuals de gran perill. L’Espanyol va tenir molts problemes per superar les trinxeres del Lugo. L’únic capaç de desxifrar l’entramat defensiu visitant en el primer temps va ser Melendo, que va habilitar dins de l'àrea Pedrosa, que, amb un punt de fortuna, va regalar el primer gol a Embarba.

Però l’alegria no li va durar gaire a l’Espanyol, que va veure com el Lugo empatava en una centrada mesurada entre els dos centrals. Carrillo va rematar amb força i precisió a la base del pal. L'1-1 va complicar els plans dels blanc-i-blaus, que van haver de reiniciar una recerca d’espais que es va fer esperar. El premi va arribar a l’inici de la represa, quan una centrada d'Embarba rematada per De Tomás va castigar un Lugo massa enfonsat. Una associació que no té preu i a la qual l’Espanyol va sumar una dosi important d’esforç col·lectiu defensiu. L’última mitja hora el Lugo va seguir amenaçant, però va topar amb un porter de 39 anys a qui fa dues dècades va donar una oportunitat. El líder mana a les dues àrees.