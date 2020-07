L'Espanyol dimiteix de la Primera Divisió (0-1)

L’Espanyol ha presentat la seva dimissió de la Lliga després de firmar el pitjor partit de la temporada contra un Leganés igual de desnonat (0-1) però que s’ha guanyat el dret a somiar una setmana més. Els d’Aguirre, si més no, acomiadaran la temporada amb un mínim respecte per la professió. El més desolador de tot no serà el descens, sinó la imatge desastrosa d'un equip incapaç d'aixecar-se. Els blanc-i-blaus, que no es cansen de protagonitzar decepcions, han patit la cinquena derrota consecutiva. És la pitjor ratxa d’aquest curs, en un enfrontament ple d’apatia i buit de futbol. Contra el penúltim, han demostrat la seva condició de cuers. Són el pitjor equip de Primera i, pel que sembla, volen mantenir aquesta condició fins al final. L’Espanyol confirmarà el descens dimecres si no guanya al Camp Nou.

Una desfeta vergonyosa que assenyala una mica més una plantilla que no es cansa de decebre l'afició. "Aquest és un club històric que mereix molt més. Només demano que a ningú se li pugui retreure res", ha explicat David López. L’actitud, aquest cop, no ha tingut res a veure amb l’exhibida contra el Madrid o la Reial Societat. Des de bon començament, el microclima que s’ha respirat a Cornellà-El Prat tenia aroma de descens. Cuer i penúltim, tots dos amb minúscules opcions d’obrar el miracle, han decidit renunciar a lluitar i marxar de la maneta cap a Segona Divisió. No hi ha hagut ni gols ni futbol en un enfrontament que, més que un partit de la Lliga amb dos equips lluitant per la salvació, semblava un partit de patxanga estiuenc entre amics. Sense ritme, ni intensitat, ni ambició, ni un punt d’orgull, l’únic que han demostrat els blanc-i-blaus és tenir ganes que finalitzi aquest malson de temporada.

"Estem fotuts, és un partit que teníem esperances que ens donés possibilitats d'enganxar-nos i les hem perdut. Cal demanar perdó per la situació en què estem. Possiblement s'han fet coses bé, però també malament", ha exposat Rufete en roda de premsa. El tècnic alacantí, desanimat, ha deixat clar que ara que ja no tenen "gairebé res a perdre", han d'intentar focalitzar-se en els 90 minuts de cadascun dels quatre partits que els queden.

El seu Espanyol ha tornat a exhibir una nul·la capacitat per generar futbol i ha basat la seva proposta en pilotades aèries sense gaire sentit. Tres jornades després, la decisió de cessar Abelardo segueix sense entendre’s. Ni canvi anímic ni futbolístic. Wu Lei i Embarba han passat totalment desapercebuts, mentre que De Tomás ha pagat amb faltes de frustració la impotència que sentia al veure un espectacle tan deplorable. La cara del madrileny, que ha remugat diversos cops, fa pensar que el seu futur es troba lluny de Cornellà-El Prat. En tot el partit només ha rematat un cop entre els tres pals, una falta en el segon temps refusada per Cuéllar.

Uns minuts abans, el Leganés havia aprofitat les facilitats defensives de l’Espanyol per obrir la llauna. Rubén Pérez ha tingut temps per pensar i, des del mig del camp, ha llançat una passada llarga cap a Jonathan Silva, que ha entrat tot sol a l’àrea amb permís d’Embarba i de Javi López, que ha celebrat la renovació per un curs més quedant-se clavat. El capità blanc-i-blau només ha vist el seu rival quan aquest ha superat Diego López a la seva esquena sense cap tipus d’oposició.

Calleri s'autoexpulsa

L’Espanyol ha tancat el partit contra el Leganés firmant només tres xuts a porteria que, tot i que han acabat al fons de la xarxa, han sigut anul·lats per fora de joc o falta prèvia. Per si fossin pocs els problemes dels blanc-i-blaus, Calleri, que ha entrat en la segona part, s’ha esborrat veient una absurda expulsió per doble groga després d’haver-li dit alguna cosa a l'àrbitre Cuadra Fernández. L’argentí ha marxat de la gespa renegant i donant una puntada de peu a una ampolla, mentre Rufete, atònit, li demanava què havia passat. Al circ de Cornellà-El Prat, qualsevol cosa esperpèntica és possible aquest curs. "Aquestes coses no han de passar. Estem necessitats de qualsevol jugador i no ens poden expulsar d'aquesta manera", ha dit David López, enviant un missatge a l'argentí. L’Espanyol, enguany, només ha sumat 11 punts de 51 possibles al seu estadi. Les cares de decepció dels jugadors, agenollats amb el xiulet final, ho resumeix tot.

No ha importat absolutament gens que Celta, Eibar o Alabès s'hagin deixat punts pel camí. L’Espanyol ha sigut incapaç d’aprofitar cap de les múltiples oportunitats que se li han presentat per allargar una mica més la incertesa. Ni contra el penúltim han sigut capaços de sumar. És l'enèsim despropòsit d’una temporada horrorosa que, desafortunadament, encara no ha acabat. Sí, les coses sempre poden anar pitjor: dimecres, al Camp Nou, l’Espanyol certificarà el descens a Segona si no suma els tres punts.