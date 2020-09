El Consell Superior d'Esports estudia inhabilitar el president de la Lliga, Javier Tebas, pel cas Fuenlabrada

El Consell Superior d'Esports (CSD) s'està plantejant inhabilitar el president de la Lliga, Javier Tebas, pel cas Fuenlabrada. Després que el mateix CSD decidís que la Fiscalia investigués quina és la relació entre Tebas i el club madrileny, ara l'ens està estudiant fer un pas més.

Així ho va assegurar Irene Lozano, presidenta del Consell Superior d'Esports, aquest dimecres a El Larguero de la Cadena SER. Segons la secretària d'estat per a l'Esport, estan estudiant els vincles de la família Tebas amb el Fuenlabrada. "Es pot prendre la decisió d'inhabilitar el president de la Lliga. Em sembla que no és el més exemplar que el fill del president de la Lliga sigui l'advocat d'un dels equips de la competició. Perquè genera uns dubtes que no haurien de suscitar", va indicar.

El CSD vol saber si la relació de Javier Tebas amb el club madrileny (el seu fill és l'advocat del Fuenlabrada) va afectar en la presa de decisions per a la suspensió del partit entre el Deportivo i el Fuenlabrada de la temporada passada, quan el club madrileny es va desplaçar a la Corunya per jugar el partit de l'última jornada i un cop allà, van començar a donar-se positius dins l'expedició.

Els positius a la plantilla i al cos tècnic (segons el club, 26 en total) van obligar a posar l’equip madrileny en quarantena i, com a resposta a la situació, la Lliga va decidir ajornar el partit Deportivo-Fuenlabrada (que es va acabar jugant el 7 d'agost) mentre que la resta de la jornada, que s'havia de disputar en horari unificat, es va jugar el dia i hora acordats. Davant d'aquesta situació, el Deportivo va certificar el descens a Segona B sense haver trepitjat la gespa.

El Dépor ja va demanar a principis d'agost la inhabilitació del president de la Lliga per la seva actuació en aquesta situació per abús d'autoritat i la seva no inhibició en un clar cas de conflicte d'interessos.

Retorn als estadis

Una de les competències del CSD és el retorn dels aficionats als estadis i pavellons per presenciar en directe els partits. En aquest sentit, Irene Lozano va assenyalar que "no és recomanable" de moment el retorn dels aficionats i va avançar que és "poc probable" que aquest retorn es produeixi "abans d'acabar l'any".