Un derbi de Madrid clau per no despenjar-se

Amb els dubtes recents de l'Atlètic i el Reial Madrid, una distància de vuit punts per a tots dos equips amb el líder, el Barça, i la necessitat de reivindicar-se d'Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo i Karim Benzema arriba aquest dissabte (20.45 h; Movistar Partidazo) un derbi clau sense marge d'error.

Un duel amb molta més pressió que la que es podria esperar a aquestes altures de la competició. Mentre que el Barça només ha cedit 2 punts, l'Atlètic, encara invicte a la Lliga, ha empatat 5 dels seus 11 partits, i al Reial Madrid ja se li han escapat 10 dels 33 punts disputats (2 empats i 2 derrotes).

No és el millor moment col·lectiu dels madrilenys: només 2 victòries en els seus últims 9 partits oficials, tots dos de visitant, en el cas de l'Atlètic, i 2 derrotes en els seus 3 duels més recents en el Reial Madrid. Però les estrelles dels dos conjunts tampoc arriben al derbi en un bon nivell de forma. Griezmann, amb 7 partits consecutius sense batre la porteria rival, es veu atrapat en la pitjor ratxa golejadora amb el conjunt matalasser; i en el club blanc, Cristiano Ronaldo, amb només 1 gol en competició domèstica, està molt lluny de l'eficàcia que havia mostrat les temporades anteriors.

Precisament del portuguès n'ha parlat aquest divendres el seu entrenador, Zidane, en roda de premsa, que ha assenyalat que "és un bon partit perquè Cristiano pugui marcar i millorar els seus registres golejadors".

Griezmann i Cristiano, les referències atacants dels seus equips, i Benzema, assumeixen els focus dels gols en el primer derbi a l'estadi Wanda Metropolitano, que estarà ple per a la cita per animar un Atlètic minvat per la seva pròpia irregularitat. Però, a la vegada hi arriba rearmat després d'aquesta aturada de 14 dies.

Durant aquestes dues setmanes, Simeone, que afronta el seu derbi número 24 com a entrenador, ha recuperat Koke, Carrasco i Filipe Luis, que ja han superat un edema muscular, una tendinopatia de ròtula i una elongació respectivament. Els matalassers han deixat buida la infermeria, s'han entrenat a consciència i han preparat el desafiament que suposa sempre enfrontar-se a l'etern rival.

Al davant, el Reial Madrid arriba amb la pressió de veure's obligat a guanyar per evitar que s'eixampli de 8 a 11 punts la distància amb el Barça, en cas que els de Valverde guanyin a Leganés unes hores abans de la disputa del derbi madrileny. La baixa de Gareth Bale, per una nova lesió muscular, obliga (o permet) Zidane a sumar un jugador més al centre del camp i donar el comandament a Isco en un moment de lideratge indiscutible de l'andalús.

A la porteria blanca arriba el primer derbi per a Kiko Casilla, amb tota la pressió del món sobre la seva figura. Sense Keylor Navas, lesionat, i amb l'interès per Kepa, de l'Athletic Club, de rerefons. La defensa recupera una figura clau com Dani Carvajal, apartat de l'equip les últimes setmanes per culpa d'una pericarditis, i serà titular després que el tècnic francès confirmés el bon estat físic del lateral dret.