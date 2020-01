Les dues vides d’Arturo Vidal

Arturo Vidal s’ha convertit en un dels principals protagonistes de l’actualitat blaugrana els últims dies. Després de tota la polèmica i l’enrenou que ha generat la demanda que el xilè va interposar contra al club davant la comissió mixta Lliga-AFE i de l’interès de l’Inter de Milà per fitxar-lo aquest mercat d’hivern, ahir va tornar a jugar i va marcar el segon gol del Barça (el sisè aquesta temporada) en una remuntada que va acabar sent incompleta.

Malgrat el malestar i la sorpresa que va causar als despatxos de l’entitat blaugrana una demanda que va arribar mesos després del final de l‘última temporada, Ernesto Valverde té en el xilè el seu principal recurs per capgirar partits estancats, i ahir el va fer sortir a jugar tot just després del descans. En un Barça gris a l’RCDE Stadium, Vidal va ser un dels pocs futbolistes que van activar el conjunt blaugrana, malgrat haver fet només dos entrenaments abans del derbi, ja que (com Messi i Luis Suárez) es va tornar a exercitar amb l’equip dijous, després de passar les festes a Sud-amèrica.

“S’han incorporat més tard perquè han hagut d’anar més lluny, però ja saben el treball que han de fer”, va dir Valverde. El tècnic també va lloar el xilè després del partit: “No és tan acadèmic en el joc de posició com els altres jugadors que tenim. És més desordenat, apareix per molts llocs diferents, però en alguns contextos les seves característiques i la seva arribada des de la segona línia ens fan falta”. Valverde va explicar així l’entrada del xilè després del descans en el lloc d’un fosc Rakitic: “Sabem el que ens dona l’Ivan i el que ens dona l’Arturo. Dins del control que teníem necessitàvem trencar una mica”.

Una maniobra de l’agent

Els minuts de Vidal van arribar després d’una demanda que va sorprendre als despatxos nobles del Barça, tot i que des del club blaugrana estaven convençuts que tenien la raó. De fet, la comissió mixta Lliga-AFE no ha admès a tràmit la reclamació per impagament de 2,4 milions d’euros per bonificacions perquè considera que es tracta d’una interpretació de contracte i no d’un impagament per part del Barça. L’única via que li quedaria ara al futbolista xilè seria la justícia ordinària.

Amb l’Inter de Milà com a principal candidat a fitxar el migcampista aquest mercat d’hivern, des de l’entitat blaugrana es va considerar aquesta reclamació una maniobra de pressió per forçar la sortida de Vidal cap al club italià, que fins ara no ha presentant cap oferta que convenci econòmicament el Barça. Segons ha publicat el periodista de Mundo Deportivo Miguel Rico, des del club blaugrana es considera que el principal responsable d’haver interporsat una demanada ha sigut l’agent del futbolista, Fernando Felicevich, i no tant el jugador.

Mentrestant, Vidal, tot i manifestar públicament diverses vegades que vol més protagonisme, continua sent el principal comodí d’un Ernesto Valverde que, amb la cessió de Carles Aleñá al Betis, vol mantenir-lo a l’equip.