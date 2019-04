El Polo tomba l'Egara als penals i disputarà la 'final four'

Amb remuntada i penals, el Reial Club de Polo ha tombat el Club Egara en un disputat i igualat partit de quarts de final de l'EHL (3-3 i 0-3 als penals 'shoot-out' per als barcelonins). El conjunt de Carlos García Cuenca es classifica d'aquesta forma per a la 'final four' de la Copa d'Europa d'hoquei herba, que enguany també es disputa conjuntament amb el KO16. Així, aquest diumenge (15.15 h) buscarà un lloc a la gran final contra el Rot Weiss Köln, que s’ha fesfet, també als penals, de l'AH&BC Amsterdam.

No ho han tingut gens fàcil els barcelonins, que dos dies després de superar, en un altre partit molt igualat, el Royal Leopold, han topat contra un Egara que s'ha avançat ben aviat. Josep Romeu, de penal, ha avançat els terrassencs, que just després del descans han doblat l'avantatge (2-0) gràcies a Lluís Mercadé. Contra les cordes, el Polo no ha trigat a escurçar distàncies i ha trobat en l'exegarenc David Alegre (jugador més determinant del partit) un argument per seguir vius.

Alegre ha firmat el 2-1, però les coses se li han tornat a complicar al Polo quan novament Mercadé ha tornat a allunyar la distància a dos gols (3-1). Poc abans de l'hora de partit, però, el Polo ha tirat de qualitat individual i, primer amb un penal de Roc Oliva i després amb una jugada de David Alegre, ha tornat a igualar el partit (3-3). Dos gols en dos minuts que han donat ales al Polo, que ha arribat més animat a la decisiva tanda de penals. No era un escenari nou per a l'Egara, que en l'anterior ronda ja s'havia desfet del Saint-Germain HC gràcies a quatre aturades de Quico Cortès. Aquest cop, però, el brillant porter ratllat no ha estat tan encertat. El Polo ha marcat en els seus tres primers intents i l'Egara els ha fallat tots tres. Els barceloninsseran l'únic conjunt català classificat per a la 'final four'.