Espanya pot rebre una multa pels xiulets a l'himne anglès

El partit de la selecció espanyola al Benito Villamarín va deixar una imatge negativa més enllà del primer temps del combinat de Luis Enrique. I és que, just abans de l'inici del partit, l'afició espanyola desplaçada al camp del Betis va xiular de manera genèrica l'himne anglès. La xiulada va durar gairebé durant tot l'himne, un fet que li podria comportar una multa per part de la UEFA. El comentarista de RTVE, Juan Carlos Rivero, es va limitar a assenyalar que amb els 3.000 aficionats anglesos que hi havia a la grada "hi ha hagut molt de soroll", sense reconèixer en cap moment la més que evident xiulada al 'God save the Queen'.

Ara caldrà esperar a veure l'informe del delegat de la UEFA present a Sevilla, quina gravetat considera que tenen els fets i si es fa ressò dels xiulets. El que sembla gairebé segur, però, és que la UEFA obrirà un expedient a la RFEF, que és reincident en el fet de no respectar els símbols dels equips rivals. En l'Eurocopa del 2012 l'afició espanyola va xiular l'himne irlandès. Aquest dilluns, malgrat els intents de la megafonia del Benito Villamarín demanant que es respectés al rival, l'afició local va escridassar l'himne anglès.

En els últims anys, la UEFA ha promogut diverses campanyes en favor de la tolerància i el respecte cap als símbols rivals i ha arribat a sancionar equips i federacions nacionals en casos de faltes de respecte. En aquesta Lliga de les Nacions ja va sancionar Polònia per racisme.