L'Espanyol provarà el VAR en dos amistosos

L'Espanyol coneixerà de primera mà el funcionament del VAR en aquesta pretemporada. En els amistosos d'aquest dijous (19.30 h) i del dia 8 d'agost, contra el Nàstic, es faran proves del sistema de videoarbitratge que s'implantarà a la Lliga la temporada vinent.

La voluntat de la Lliga és que tots els equips de la màxima categoria es familiaritzin amb el sistema en aquests mesos de pretemporada per arribar a la competició amb certa experiència pel que fa al nou sistema de videoarbitratge.

La UE Olot ja ha rebut la notificació que en el partit d'aquest dijous s'implantarà aquest sistema i habilitarà nous espais tècnics per poder instal·lar, només per a aquest partit, els mínims elements tècnics necessaris per començar les proves del VAR. Aquest dimecres començaran a instal·lar-se les càmeres i tota la tecnologia necessària per poder revisar les accions d'un partit que serà arbitrat per col·legiats de Primera Divisió. Hernández Hernández serà l'àrbitre principal, mentre que Estrada Fernández s'encarregarà de supervisar les imatges del VAR.