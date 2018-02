Quique Sánchez Flores: "Aquest camí no ens agrada, seguim buscant la fiabilitat"

"Aquest camí no ens agrada, seguim buscant la fiabilitat, seguirem investigant. A l'afició no li volem dir que això és el que hi ha, seguirem lluitant". D'aquesta manera ha resumit el tècnic de l'Espanyol l'empat aconseguit contra el Vila-real, un resultat que no l'ha acabat de convèncer. "Hem de ser realistes, però a veure on podem arribar. Només ens interessa pensar en el pròxim partit. És una Lliga que funciona per ratxes", ha ampliat el preparador madrileny, que ha destacat l'entitat del rival: "Valorem la fortalesa del rival en un partit que se'ns ha posat molt complicat. El normal és que un equip del potencial del Vila-real et tregui del partit amb la primera part que ha fet".

Sánchez Flores ha elogiat l'afició malgrat alguns xiulets que s'han sentit al descans: "Ens ha sabut mantenir al partit". El tècnic, a més, ha comentat que tot i que no se'n van "feliços", han estat "millors" que contra el Celta, la setmana passada, a Balaídos, on també van obtenir un empat amb èpica. El tècnic espanyolista, això sí, ha lamentat que el seu conjunt hagi tornat a jugar amb "angoixa i precipitació". A més, ha insistit que segueix buscant que les coses els surtin "igual que la temporada passada".

El tècnic també s'ha referit als canvis de Navarro per Darder i Piatti per Naldo: "Ens hem equilibrat més amb Aarón, Piatti i Navarro. Els jugadors han vist que estàvem dins el partit i ens han donat l'energia per tenir cames i combatre fins al final". També ha parlat de Víctor Sánchez, que no ha tingut la tarda més destacada: "No és ni tan profund com Navarro ni defensiu com Javi López. Al descans ens hem adonat que calia tenir un lateral més profund. Ens ha ajudat la sortida de Navarro".