Quique Sánchez Flores: "Ens ha costat adaptar-nos des del principi"

Quique Sánchez Flores ha tirat d'autocrítica a l'hora de valorar la derrota de l'Espanyol al Benito Villamarín (3-0). El tècnic ha lamentat especialment no haver reaccionat bé al primer gol marcat pels andalusos. "Quan no domines el partit, la pilota i vas enrere en el marcador t’obliguen a fer coses que et poden penalitzar. No volíem pressionar els centrals quan es passaven la pilota, els hem obert la porta, ens han generat incertesa. Hem descobert les esquenes i hem entrat incòmodes", ha assegurat el preparador madrileny, que ha reconegut que ha estat "un dels pocs dies durant l’any" en què s'han "equivocat" en la forma d'exercir la pressió. Anar a remolc, un peatge massa car: "El primer gol ens ha posat en una situació molt incòmoda, no hi estàvem acostumats, com al tercer".

Per a Quique, l'estat de la gespa, molt molla per l'intensa pluja, els ha passat factura. "Ens ha costat adaptar-nos des del principi. Per com botava la pilota, ells tècnicament s’han adaptat molt bé, nosaltres molt malament. No hem tingut continuïtat per iniciar", ha exposat el tècnic espanyolista, que marxa "disgustat" de Sevilla, on esperava veure un partit "més igualat".

"No hem estat afortunats, hem tingut doble error, no ha estat el partit que més ens han xutat, em sembla que tres gols en nou xuts són exagerats, però és el futbol d’elit", ha afegit l'entrenador de l'Espanyol, que ha volgut enviar un missatge d'ànim a Pau López: "És un joc d’errors, pot passar. En aquestes situacions estarem més a prop encara d’ells. És autèntica mala sort el que ha tingut avui. La pilota no estava com en altres partits, és més difícil per tots, jugar amb aquesta velocitat de pilota. Ens ha penalitzat, ho admetem".