Quique Sánchez Flores: "Necessitem una victòria per tornar a il·lusionar-nos"

Quique Sánchez Flores es resisteix a valorar la temporada actual de l'Espanyol perquè entén que encara no s'ha acabat. El tècnic espanyolista ha explicat que creu que encara són a temps de "donar a l'afició part del que esperaven, encara que no pugui ser tot". "Espero que, quan s'acabi la temporada, puguem dir que s'ha acabat millor del que esperàvem fa dos mesos", ha comentat el preparador madrileny, que ha tornat a evitar parlar del seu futur.

Amb cara seriosa, Sánchez Flores ha insistit que, de portes endins, al vestidor defugen els rumors i parlen "de l'actualitat, del pròxim partit, que és el que importa". Sobre si considera que la situació a la classificació és difícil de millorar, ha estat clar: "Sabem que si guanyem un partit tornarem a il·lusionar-nos. No hem tingut regularitat, en som conscients. Estic criat en una família que sap què és competir per convèncer l'audiència, i no volem frustrar l'afició". El tècnic de l'Espanyol ha exposat que, malgrat que el curs no està sent com esperaven, amb tres o cinc punts estarien "molt contents i motivats".

Sánchez Flores ha advertit que l'Alabès és un equip que "competeix bé i sap el que es fa", i ha elogiat el seu tècnic, Abelardo: "Ha estimulat el grup, té un mèrit enorme. És un entrenador seriós, preparat, que sap què cal fer en els partits". També ha parlat d'un dels seus jugadors, Hernán Pérez, cedit per l'Espanyol al conjunt de Vitòria: "Ha tingut un temps d'adaptació. No és fàcil. Comença a assemblar-se, però, a l'Hernán que vam tenir el curs passat i que era important. Torna a ser el jugador incisiu que donava profunditat".

El tècnic blanc-i-blau també ha parlat dels jugadors del filial que s'han proclamat aquesta setmana campions del grup 5 de Tercera Divisió: "Tenim una radiografia del segon equip. Són joves que han treballat amb nosaltres durant la pretemporada i el curs i que malauradament no poden competir amb nosaltres perquè tenim moltes fitxes. N'hi ha molts de bons. Sabem quin bloc de joves tenim". Si no han pujat al primer equip, ha afegit, és perquè són d'una fornada que ha d'esperar el seu moment perquè al primer equip ja hi ha quatre joves (Aarón, Navarro, Roca i Melendo), que estan "en ple procés de formació".

Hermoso és la principal novetat d'una llista en què també hi ha Jurado. Sánchez Flores ha deixat fora Naldo, Sergio Sánchez, Marc Roca, Diego López, Javi López i un Jairo amb qui el tècnic va parlar després que reclamés minuts: "Li vaig dir que estigués tranquil, que jugaria".