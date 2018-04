L’Espanyol no creu en la resurrecció contra un Alabès replegat (0-0)

Que l’objectiu europeu era una via morta per l’Espanyol aquesta temporada era quelcom públic que ha quedat reafirmat després de l’empat contra l’Alabès (0-0). En un partit adient per reivindicar-se i tornar a enganxar l’afició de cara al tram final de curs, l’Espanyol ha tornat a demostrar que l’ambició es limita a les paraules prèvies al partit, i que el seu pla de joc segueix mancat de personalitat i identitat. Davant dels bascos l’Espanyol buscava un triomf que li permetés revifar objectius més ambiciosos, però el partit realitzat demostra que aquest equip no creu en la resurrecció. Més preocupant que el resultat, però, ha estat el fet que l’afició, cada cop més desenganxada, segueixi sense connectar amb l’equip i faci visible de nou el seu malestar amb el que veu. L’Alabès tenia clar que havia de cedir la iniciativa a l’Espanyol, però els blanc-i-blaus no han sabut aprofitar el domini de la pilota.

Com ja havia quedat demostrat en anteriors partits, els atacs en estàtic no se li donen especialment bé als homes de Quique Sánchez Flores. Poc importava que, d’inici, els locals formessin amb una alineació de clar perfil creatiu: Jurado i Granero per les bandes, centrant constantment la seva posició per afavorir el joc interior, amb Darder i Carlos Sánchez al doble pivot, i Sergio García i Gerard Moreno en punta. Quique sabia perfectament quin partit li esperava, amb un rival replegat que preferiria protegir-se i defensar, esperant el seu moment. Malgrat tot, el plantejament del tècnic madrileny no ha acabat de sortir com esperava. El mur dels de Vitòria ha escupit un i altre cop les escomeses d’un Espanyol massa previsible i mancat de mobilitat i dinamisme en atac. Tots els atacants buscaven assistir, i la figura del davanter centre referent dels locals gairebé va ser inexistent.

I és que, triangular amb paciència, no sempre és la fórmula ideal. L’Espanyol tocava i tocava buscant un forat a la defensa de l’Alabès, però aquest gairebé mai apareixia. Mentrestant, el conjunt d’Abelardo s’anava apropant amb comptagotes. Primer, una falta de Guidetti. Després, una volea llunyana de Sobrino. Per part dels locals, només un intent perillós en el primer temps, un remat creuat de Moreno poc abans del descans que Pacheco ha salvat amb una bona intervenció.

Pau i Quique, castigats per la grada

La lentitud del joc dels espanyolistes en el primer temps no ha ajudat a animar un ambient prou enrarit en la que s’ha convertit en la tercera pitjor entrada de la temporada (15.448 espectadors, només per davant dels partits contra Celta i Girona, tots dos en dilluns). Primer, pels xiulets en contra de Pau López, castigat en cada intervenció. El públic segueix insatisfet amb la seva decisió de marxar gratis al Betis el curs vinent. El gironí ha acabat sent aplaudit després de salvar dues clares ocasions de gol. L’altre assenyalat ha estat Quique Sánchez Flores, que abans del descans ha tornat a escoltar càntics demanant la seva sortida del club. El tècnic, descontent amb el que ha vist al primer temps, ha intentar canviar la fisonomia del seu equip donant entrada, a l’inici de la represa, a Melendo i Piatti, dos jugadors desequilibrants que han substituït Jurado i Granero. Més tard també ha entrat Navarro per un Víctor Sánchez a qui l’àrbitre ha perdonat la segona groga en una clara falta. Si el pla A no ha funcionat, el B tampoc ha servit per desequilibrar el marcador, encara que si que ha ajudat a donar més ritme a l’Espanyol.

Els dos jugadors de banda han canviat la velocitat i capacitat de sorpresa dels atacs espanyolistes, però la manca d’encert en l’última passada seguia pesant massa. Piatti no ha trobat rematador en diverses centrades, mentre que Melendo, que ha portat de corcoll la defensa visitant, ha assistit a Moreno en una acció on el perpetuenc ha rematat massa creuat i ha fregat l’escaire. L’Espanyol ha acabat el partit buscant el gol, però si no l’ha aconseguit ha estat per falta de la determinació i intensitat que acostumen a tenir els equips amb un objectiu concret. I cada jornada sembla més clar que, aquest Espanyol, navega sense un rumb definit.