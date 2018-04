La Grada Canito protesta per la prohibició a alguns socis d'accedir al camp

Si l'ambient a l'RCDE Stadium no estava prou enrarit per la mala dinàmica de resultats del primer equip de l'Espanyol i per les protestes contra Quique Sánchez Flores i Pau López, contra l'Alabès va viure's un nou conflicte entre la Grada Canito i el club. La zona d'animació del gol Cornellà on s'asseuen majoritàriament els membres de la Curva RCDE, va quedar semideserta després que el club decidís prohibir l'accés al camp als socis que no haguessin firmat un document on cedien les seves dades personals per estar dins d'un fitxer policial.

Això explica en part l'assistència - 15.448 espectadors-, la tercera més baixa del curs, només una mica millor que durant els partits contra el Celta i el Girona, tots dos en dilluns. A la zona d'animació hi tenen cabuda prop de 1.200 aficionats, però aquest diumenge el nombre d'assistents era força menor. Des de la Curva han protestat per una mesura que consideren injusta.

Hoy, la gran mayoría de componentes de la grada sin poder acceder al estadio. Según el club, 9 meses después del inicio de temporada, exigen firmar un papel sin consensuar con los dirigentes de la grada en ningún momento. Exigimos responsabilidades. #rcde — Curva RCDE (@CurvaRCDE) 1 d’abril de 2018

Hoy la gran mayoría de los miembros de la grada NO han podido acceder a la misma y se han quedado en la calle.



9 meses después,el club quiere hacer firmar un escrito sin consensuar con los dirigentes de la grada Canito.



Exigimos responsabilidades. #Rcde #GradaCanito — Grada José Canito (@GradaCanito) 1 d’abril de 2018

El grup d'animació considera que, amb les condicions firmades a l'estiu ja n'hi ha prou. Aleshores, tots els integrants de la zona d'animació van firmar un document de condicions d'accés a la grada d'animació on se'ls exigia no tenir antecedents penals, circumstància que compleixen tots els seus integrants sense excepció. El que ara els demana el club és firmar un annex a aquestes condicions, un requeriment al qual molts dels socis d'aquella zona es neguen en entendre que no hi estan obligats legalment ni reglamentàriament. Així, consideren que la prohibició d'accés al camp és una mesura excessiva i han "exigit responsabilitats" a l'entitat per solucionar aquest conflicte.

La versió del club és divergent, ja que entenen que el que se'ls exigeix firmar als aficionats no és cap document diferent del que es va presentar fa uns mesos, sinó el mateix i que molts no van firmar en el seu moment. Després de diferents recordatoris, els cossos policials van posar com a data límit per signar-lo l'1 d'abril. Segons l'Espanyol, ha sigut la policia la que ha ordenat que no es permeti alguns integrants de la zona d'animació d'accedir a l'estadi, encara que fossin els cossos de seguretat del club els que van executar l'ordre.