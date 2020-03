L’esport es prepara per a una cadena de cancel·lacions

L'esport continua gestionant a contrarellotge la propagació internacional del coronavirus. El seu estatus d'espectacle de masses l'obliga a assumir responsabilitats. La decisió del Consell Superior d'Esports de tancar els estadis de totes les categories estatals va evidenciar dimarts un canvi de posició per l'amenaça de nous contagis. El paquet de mesures serà, amb tot, el primer capítol d'un serial que amenaça els jocs de malabars del govern espanyol per mantenir una normalitat fictícia en els calendaris de competició. L'esport professional es prepara des d'aquest matí per a una onada de cancel·lacions encapçalada pels seus principals protagonistes. La Lliga de futbol masculina de fet, podria acabar suspesa avui mateix. De moment, es jugarà però sense espectadors.

Clubs i jugadors fan pressió per aturar definitivament els partits. Entenen que jugar sense públic no és la solució menys dolenta. Les cúpules directives assenyalen els efectes econòmics de mantenir tancades les taquilles durant un període indefinit. El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, va explicar dimarts en un acte al Círculo Ecuestre a Barcelona que jugar sense espectadors contra el Nàpols a la Lliga de Campions suposaria "una pèrdua econòmica de 6 milions d'euros". L'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) suma forces en aquesta direcció. Dimarts va demanar oficialment la suspensió del circuit estatal per garantir la salut dels jugadors. L'organisme va exposar primer la seva posició al Consell Superior d'Esports (CSD), la Federació espanyola (RFEF) i la Lliga a través d'una carta.

"Davant les decisions que el govern està prenent i les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), sol·licitem que les mesures que es duguin a terme siguin presidides per la garantia del mínim risc dels i les futbolistes de totes les categories. Per aquest motiu, hem sol·licitat la suspensió de tots els partits de totes les divisions i de totes les categories masculines i femenines", hi explica l'AFE. Hores després va emetre un segon comunicat, juntament amb l'Associació Italiana de Futbol (AIC), per reiterar el desig de suspendre l'activitat esportiva al futbol espanyol i italià "perquè es puguin disputar en el futur en condicions de més seguretat i menys emergència estatal".

L'Espanyol, sense rodes de premsa

Als clubs, la vida segueix en un clima estrany. L'Espanyol per exemple, ha suspès totes les rodes de premsa fins a nova ordre seguint les recomanacions de la Conselleria de Salut. Així, no hi haurà de moment compareixences de jugadors i entrenador davant la premsa. Avui el primer equip marxa cap a Navata a fer una mini estada fins divendres.

La Federació Espanyola, en espera de veure si també s'ajorna tot el futbol professional, ha fet una passa endavant i ha proposat a la Comissió Delegada suspendre tots els partits de futbol i futbol sala no professional d'àmbit estatal, començant a la Segona Divisió B. Mesura acceptada i oficialitzada poc després per la Comissió. En un document signat pel seu Secretari General, Andreu Camps, r ecomana a les Federacions territorials que formin part d'aquesta iniciativa i convida a la lliga nacional de futbol sala, l'AFE, la Comissió Nacional de Futbol sala i les associacions de jugadors i jugadores de futbol a sumar-se a la Comissió de Seguiment de la RFEF. Fonts de l'entorn federatiu asseguren a l'ARA que clus catalans de Segona B com el Sabadell o l'Olot ja havien demanat que s'anul·lés el campionat domèstic.

La Federació Catalana doncs, ja ha decretar la suspensió a partir d’avui de tots els partits de les competicions de futbol i futbol sala que organitza per un termini de dues setmanes, així com totes les activitats esportives i formatives, fet que inclou tot el futbol base.



El Roma no pot volar a Sevilla

El pols d'interessos és evident: la inversió de patrocinadors i televisions contra la realitat a peu de gespa dels equips. El Getafe ha traslladat la situació a Europa. Ha dit públicament que no disputarà aquesta setmana l'anada dels vuitens de final de l'Europa League al Camp de l'Inter de Milà. "O es canvia de seu o s'ajorna el partit. La cosa més sensata seria ajornar-lo. Si no canvia gaire la situació, el Getafe no anirà a Itàlia. El Getafe no volarà. No anirem a Itàlia, peti qui peti", deia el president del club Ángel Torres en declaracions al programa El transistor d'Onda Cero. La UEFA haurà de prendre una decisió que podria afegir més polèmica a l'alarmisme generalitzat al món del futbol.

El Roma de la seva part, ha explicat que no volarà cap a Sevilla, on havia de jugar demà el seu partit de l'Europa League, doncs no ha rebut permís de les autoritats espanyoles, que han cancel·lat els vols provinents de territori italià. El Barça segueix el cas, ja que es podria repetir la propera setmana amb el Nàpols, rival de l'equip blaugrana.

Anglaterra ha fet sonar aquesta matinada les alarmes amb l'ajornament com a "mesura de precaució" del partit de la Premier League entre el Manchester City i l'Arsenal, que s'havia de jugar aquest dimecres al vespre a l'Etihad Stadium. L'ha decidit el club londinenc quan ha confirmat que alguns dels seus futbolistes estan en situació d'autoaïllament després que fa dues setmanes van entrar en contacte amb Evangelos Marinakis, propietari de l'Olympiacos i del Nottingham Forest, durant un partit a l'Europa League. Marinakis va anunciar aquest dimarts que havia contret la malaltia després de mostrar-ne símptomes tornant aquest dilluns del Regne Unit cap a Grècia. En principi, l'autoaïllament dels gunners s'acabarà demà. L'Arsenal creu que el risc que els seus jugadors s'hagin infectat és "molt baix". De fet, l'Olympiakos ja ha dit que no té cap jugador ni treballador afectat, més enllà del seu president.

El waterpolo ajorna els seus partits internacionals

La Lliga Europea de Natació (LEN) també ha decidit posposar els partits de la màxima competició europea masculina i femenina programats per als mesos d'abril i març. La primera competició afectada ser l'Eurolliga femenina, amb el partit de tornada dels quarts de final de la Champions programats per al 28 de març entre l'Orizzonte Catània italià i el CN Sabadell, posposat encara sense data.

Pel que fa als equips masculines, es posposa la 11a jornada de Lliga de Campions, prevista pels dies 10 i 11 d'abril, entre ells el partit del CN Terrassa a Croàcia davant el HAVK Mladost Zagreb i aquell del Barceloneta davant el Sintez Kazan rus.

La NBA i l'Eurolliga, també afectades

La cadena de situacions extraordinàries és imminent i pot afectar també l'esport nord-americà. La NBA ha sigut la primera gran competició del país que ha assumit que cal adoptar mesures per minimitzar els efectes del coronavirus. Ha informat que es planteja traslladar a seus neutrals alguns partits depenent dels focus de risc, no de la condició de local-visitant, i de tancar les graderies dels estadis o suspendre temporalment trams del calendari regular. La junta de governadors de la millor lliga de bàsquet mundial mantindrà aquest dimecres una reunió telefònica per tractar la qüestió.

L'Eurolliga ja ha fet modificacions en el funcionament d'aquesta temporada. La competició, a través d'un comunicat, ha anunciat que canviarà d'ubicació els partits que es disputen a Itàlia des d'aquesta jornada i fins l'11 d'abril (a una seu encara per determinar). La direcció executiva assegura que mantindrà les dates del seu calendari en la mesura del possible, "garantint que el club local ofereixi unes condicions segures per a tots els protagonistes que formen part del partit". Les variacions també afecten a la relació amb la premsa. L'Eurolliga ha prohibit l’accés als vestidors i l'accés a la zona mixta per als mitjans acreditats fins a nou avís, a banda d'establir una distància mínima d’1,5 metres entre jugadors-entrenador i periodistes en les rodes de premsa.

Toni Bou, campió sense competir

El govern austríac de la seva part, ha cancel·lat tots els esdeveniment esportius amb més de 100 persones per lluitar contra el coronavirus, motiu pel qual s'ha suspès la sisena prova del trial indoor de Wiener Neustadt del 21 de març. El català Toni Bou (Repsol Montesa Honda), que podia proclamar-se campió en aquesta cita, ha celebrat aquest dimecres el títol matemàtic, el catorzè consecutiu de la categoria i el 27è de la seva carrera esportiva. El pilot de Piera encapçalava la classificació general amb 100 punts i una renda de 25 respecte al següent competidor a falta de dues cites més en el circuit general. "És una llàstima que s'hagi pres la decisió de posposar la cursa d'Àustria pel coronavirus, però comprenc que la seguretat de tots és prioritària. Les sensacions, en aquest cas, són estranyes, perquè hauria preferit guanyar el títol a la pista", ha dit Bou en una nota de premsa que ha publicat l'equip Repsol Montesa Honda.