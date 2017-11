KO històric d'Itàlia i trist final del llegendari Buffon

Fa més de vint anys que va fer el seu debut amb l’ azzurra. A tres mesos de fer els 40 anys, Gianluigi Buffon resistia a l’elit del futbol per la motivació de veure’s jugar el sisè Mundial des de la seva primera participació -encara que no va jugar- a França 1998. Rússia l’esperava com l’últim gran aparador, el comiat perfecte. Però Itàlia no hi serà. El combinat que dirigeix Gian Piero Ventura no va poder tombar Suècia, que ja l’havia posat contra les cordes a l’anada a Solna (1-0), i va caure després d’empatar (0-0) a la tornada. Itàlia en cap moment va trobar la tecla per esquerdar el mur defensiu d’una Suècia física i vertical. La patacada italiana deixarà la quatre vegades campiona del món sense una cita que no s’havia perdut en les últimes sis dècades, des del Mundial, justament, de Suècia 1958.

L’impacte de l’eliminació italiana serà total i aixecarà polseguera al país transalpí, com n’havia aixecat, abans de la repesca, l’eliminació d’Holanda o Xile, dues de les seleccions més potents, que ni tan sols van colar-se a la ronda extra. Ahir, però, l’agonia l’evitava Suècia, que ara tindrà vuit mesos de marge per recuperar la seva gran estrella. Zlatan Ibrahimovic, lesionat encara del genoll i que a l’octubre va fer 36 anys, hauria d’arribar en condicions a Rússia per disputar el seu últim Mundial.

L’adéu precipitat d’altres veterans

És el que somiaven fer altres estrelles, ara que afronten l’últim pas de la seva carrera professional. Arjen Robben, sense anar més lluny, ja va aprofitar la desfeta d’Holanda a la fase de grups per anunciar el seu adeu de la selecció. El davanter, que ja té 34 anys, es retira del combinat nacional per centrar-se en les últimes temporades al Bayern Munic. També Wesley Sneijder, que en té 33, es quedarà sense el que hauria sigut el seu últim Mundial. De tota manera, ell no descarta seguir tenint protagonisme si els seleccionadors el convoquen.

És la mateixa situació que viu Claudio Bravo, una altra de les absències notables del pròxim Mundial. L’exporter del Barça va veure com la seva Xile -la seva i la d’Alexis Sánchez o Arturo Vidal- es quedava sense la cinquena plaça que està conservant amb esperances el Perú al repechaje -repesca- contra Nova Zelanda (la matinada de dijous desempataran el 0-0 de l’anada). Bravo, que té 35 anys, també s’ha hagut de sentir dir que el KO de Xile significa el seu adeu de la selecció. Però ell no només no es planteja plegar, sinó que assumeix el repte de tornar a liderar la roja a un altre èxit sud-americà. “Si aquestes mans han aixecat dues Copes, seguirem, pensant a aixecar-ne una tercera”, va comentar a les xarxes per aturar el rumor.

A banda del lideratge de Buffon, que s'acomiadava entre llàgrimes, al Mundial també es trobaran a faltar els gols del bosnià Edin Dzeko, les aturades de Jan Oblak amb Eslovènia, les curses de Gareth Bale amb Gal·les o les accions genials de Pierre-Emerick Aubameyang amb el Gabon.

Lopetegui farà proves contra Rússia

El seleccionador espanyol Julen Lopetegui aprofitarà el partit d’aquesta tarda contra Rússia (T5, 19.45 h) per provar jugadors menys habituals i per donar descans als teòrics titulars. Després de golejar Costa Rica per 5 a 0, en un duel en què va destacar el madridista Isco, el combinat espanyol jugarà contra l’amfitriona del Mundial al Sant Petersburg Arena. Els quatre blaugranes convocats -Piqué, Busquets, Alba i Iniesta- van ser titulars en l’últim amistós, i podrien tenir descans contra un conjunt rus que va perdre davant l’Argentina de Messi dissabte, en el que va ser la inauguració del l’estadi Luzhniki de Moscou.