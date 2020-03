El futbol femení català supera les 14.000 llicències

Coincidint amb el Dia de la Dona, la Federació Catalana de Futbol ha informat dels resultats de la campanya #Orgullosa, iniciada fa tres anys per potenciar el futbol femení. La FCF ha registrat un augment de 1.512 llicències entre jugadores, entrenadores, delegades o àrbitres en un sol any, i ha superat per primer cop les 14.000 fitxes d’esportistes, tant de futbol com de futbol sala. L’any passat, la Federació tenia 12.547 llicències de dones.

Analitzant-ho al detall, en futbol se sumen 10.695 llicències, 2.000 més que ara fa dos anys. En futbol sala, la xifra s’enfila fins a les 3.094 llicències. Un dels punts que més celebra la FCF, però, és el creixement del nombre d’equips femenins, perquè en un sol any han nascut 102 equips. En total, Catalunya té ara mateix 880 equips femenins (637 de futbol i 243 de futbol sala), mentre que la temporada passada eren 778. Una de les claus ha sigut crear una nova categoria, la Preferent Juvenil.

En aquests tres anys la xifra de clubs de futbol que tenen com a mínim un equip femení ha pujat dels 1.903 als 2.097. “És una de les apostes innegociables de la Federació”, ha defensat darrerament el president de la Federació, Joan Soteras. En l’apartat d’àrbitres, la FCF celebra que la tercera temporada de la campanya ha permès incorporar 57 noves àrbitres, 30 de futbol i 27 de futbol sala.