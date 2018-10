El Barça afronta el tràmit de Glasgow amb un ull a València

Es va relaxant el calendari. El Barça afronta els pròxims tres dies els últims dos compromisos en la voràgine que l’ha fet jugar, des del diumenge 14 d’octubre, set partits en 22 dies. Malgrat l’agenda atapeïda, l’equip hi ha respost amb gols i bones sensacions, i ahir va anar cap a Escòcia amb la tranquil·litat de tenir la classificació per als quarts de final de la Champions ben encarrilada.

El 5-0 de l’anada al Mini davant el Glasgow City permetrà a l’equip blaugrana jugar la tornada (20.30 h, Barça TV) “sense les urgències” de l’última eliminatòria, quan es va haver d’aixecar el delicat 3-1 que s’arrossegava del Kazakhstan. Ara, sense aquella tensió i amb algunes novetats a la convocatòria, l’equip de Fran Sánchez sortirà “amb la mentalitat de guanyar el partit i fer un bon joc”, però podrà gestionar els 90 minuts per mirar de no desgastar-se en excés. Diumenge, a la Lliga Iberdrola, l’espera un València que, tot i que no acaba d’enlairar-se en la classificació per culpa de quatre empats en sis partits -en té un d’ajornat amb el Sevilla-, sempre és perillós com a local.

Tot i que el tècnic no va donar pistes sobre si faria rotacions amb el Glasgow, sí que es va mostrar satisfet del rendiment de totes les integrants de la plantilla. “L’equip ha mostrat un bon nivell independentment de qui jugui”, deia a la prèvia. Sánchez va fer viatjar 19 jugadores, entre les quals no hi ha les lesionades Martens i Van der Gragt, la sancionada Hamraoui (per acumulació de targetes), Claudia Pina (que està concentrada amb la selecció espanyola sub-17 per preparar el Mundial) ni Aitana Bonmatí, per decisió tècnica.

Un Atlètic-Llevant diumenge

El descans de Hamraoui i Bonmatí les fa potencialment titulars contra el València. El Barça és conscient que la jornada pot remoure coses a la classificació, perquè hi ha un duel directe entre l’Atlètic de Madrid, líder a la classificació, i el Llevant, tercer classificat (18 h, Gol). Les matalasseres, a més, tindran el desgast d’haver jugat amb el Wolfsburg, contra el qual van perdre ahir.