El Barça B perd davant la Cultural Lleonesa (0-1) i se situa un punt per sobre del descens

El Barça B ha caigut aquest dissabte (0-1) amb la Cultural Lleonesa que, amb 36 punts, marca el tall dels llocs de descens i veu com la distància de quatre punts que tenia sobre el conjunt de Lleó s'ha reduït a només un. Si la setmana passada el cuer de la categoria, el Sevilla Atlètic, els va derrotar (3-1), aquest dissabte el filial blaugrana ha tornat a deixar escapar una oportunitat d'or davant d'un rival directe. Des del 27 de gener que el Barça no guanya a casa. Feia set mesos que els de Lleó no guanyaven a domicili i, aquesta temporada, mai s'havien avançat al marcador a domicili. Amb aquesta derrota, els de Gerard López perden l'average amb un rival directe per la permanència.

La Cultural Lleonesa n'ha tingut prou amb un gol matiner amb semierrada d'Emiliano 'Emi' Buendía als quatre minuts de partit per treure petroli del Miniestadi. Tot i que al minut 38 els visitants s'han quedat amb un home menys per l'expulsió per doble groga d'Antonio Martínez, el filial blaugrana ha estat incapaç de perforar la porteria de Jorge Palatsí, que ha respost bé a totes les oportunitats blaugrana. Els de Gerard López han acabat assetjant l'àrea de la Cultural, però sense materialitzar oportunitats clares. En total, el Barça B ha generat 18 ocasions de gol, però només quatre han acabat amb rematades entre els tres pals. Un balanç insuficient per capgirar el marcador d'un filial que està veient com se li estan escapant les oportunitats per allunyar-se dels llocs de descens.