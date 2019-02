El City remunta contra el Schalke amb un jugador menys (2-3)

El Manchester City marxa de la seva visita al camp del Schalke 04 amb premi (2-3) després de remuntar als instants finals un partit que ha vist com, malgrat avançar-se al marcador, se li posava costa amunt quan els locals han fet dos gols i Otamendi ha sigut expulsat. El City, que no ha tirat la tovallola, ha arreglat el partit al final amb un golàs de falta de Sané que ha servit per empatar el duel 2-2 i un altre de Sterling just al final del temps reglamentari per endur-se el triomf.

Els de Pep Guardiola havien començat el duel manant amb un gol de matiner d'Agüero (18'), però el Schalke ha contestat amb un doblet, de penal, de Bentaleb. A la represa les coses han empitjorat per al conjunt 'citizen' quan Otamedi ha vist la segona groga i ha sigut expulsat a falta de 20 minuts per al final, però a la defensa alemanya li han tremolat les cames davant l'empenta del City i Sané i Sterling han encarrilat els vuitens per al conjunt de Manchester.

L'Atlètic de Madrid castiga la Juve de Cristiano

En l'altre duel disputat aquest dimecres, l'Atlètic de Madrid ha llegit a la perfecció el duel que havia de fer contra el Juventus: fortalesa al mig del camp i efectivitat a les àrees, tant defensiva com ofensiva. Al segon temps, el conjunt del Cholo Simeone ha decidit el duel amb una de les seves millors armes, les jugades d'estratègia, ben entrada la segona part. Els dos centrals, Godín i Giménez, han sigut els golejadors davant d'un Cristiano que marxa cap a Torí amb l'eliminatòria molt complicada.

651x366 Giménez celebra el seu gol contra laJuve / UEFA CHAMPIONS LEAGUE Giménez celebra el seu gol contra laJuve / UEFA CHAMPIONS LEAGUE

El president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha protagonitzat una de les escenes de la nit, quan ha decidit abandonar la llotja com a mode de protesta quan una revisió del VAR no ha donat un gol a Álvaro Morata. El davanter matalasser ja va veure com el VAR li va anul·lar un gol contra el Reial Madrid a la Lliga tot just fa dues setmanes.