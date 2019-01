Comença el repte de guanyar-ho tot a casa

El Nàstic rep aquest diumenge el Las Palmas (20.00 h, La Liga 123 TV) amb l'únic objectiu d'aconseguir, com sigui, els tres punts, ja que només li val la victòria per seguir amb opcions de salvar la categoria i treure mínimament el cap de la zona de descens. El tècnic, Enrique Martín, té clar que continuar a la Lliga 123 passa per fer-se fort al Nou Estadi, ja que encara queden onze partits per disputar-se aquesta temporada al feu tarragoní.

"Si aconseguim guanyar-ho tot a casa, ens salvem segur", ha argumentat Martín, que espera que els nous fitxatges del mercat d'hivern aportin aire fresc a un equip que està sumit en una depressió constant. El conjunt local sortirà amb una defensa de cinc, tancant el cicle dels últims quatre partits, en què el navarrès ha apostat per un 4-4-2 que li ha donat resultats positius pel que fa a sensacions, però pocs punts en el caseller de victòries.

Sembla clar que repetirà a la porteria Bernabé Barragán i una defensa de cinc amb Pipa i Abraham de laterals, i Djetei, Villanueva i Fabián Noguera, a la zona central. El centre del camp serà per a Imanol i Thione, en el doble pivot, i Barrada se situarà una mica més avançat. La punta d'atac l'ocuparan Luis Suárez i Barreiro, mentre que Berat Sadik, davanter centre incorporat aquesta setmana, esperarà a la banqueta la seva oportunitat.

S'espera una bona entrada al Nou Estadi per donar un suport fonamental a un equip que a aquestes altures té la permanència a set punts i que necessita fer una segona volta espectacular per aconseguir l'objectiu de la salvació. La UD Las Palmas viatja amb l'obligació de mostrar les seves aspiracions d'ascens, un objectiu que torna a ser viable després de trencar la setmana passada la seva ratxa de derrota contra l'Osasuna (4-1). Precisament el fet de no haver jugat en la jornada anterior per la suspensió del partit a Reus, i la rocambolesca situació que va viure el planter amb el viatge fins a Barcelona, han frenat un equip que va sortir reforçat de la golejada contra el conjunt navarrès.