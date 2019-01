Cristiano Ronaldo, condemnat a 23 mesos de presó i a pagar una multa de 18,8 milions per frau

Cristiano Ronaldo i Xabi Alonso, exjugadors del Reial Madrid, han anat aquest dimarts a declarar a l'Audiència Provincial de la capital d'Espanya en el marc dels seus judicis per delicte fiscal.

En el cas de l'atacant portuguès, actualment a les files del Juventus, ha fet acte de presència a les 9.40 del matí de la mà de la seva parella i ha pujat les escales enmig d'una gran expectació, després de signar diversos autògrafs. Ronaldo, que ha sortit del jutjat sense fer declaracions, s'ha declarat culpable de quatre delictes fiscals en un judici curt que ha durat tan sols uns minuts, i després ha signat l'acord de conformitat. Ha estat condemnat a 23 mesos de presó (que no complirà) i a pagar 18,8 milions d'euros en virtut del pacte al qual va arribar amb la Fiscalia i amb Hisenda, pel qual va reconèixer haver comès quatre delictes fiscals entre el 2011 i el 2014.

Suspès el judici de Xabi Alonso

L'Audiència Provincial de Madrid ha suspès el judici de l'exfutbolista i actual entrenador de l'equip de futbol infantil A del Reial Madrid, Xabi Alonso, fins a decidir si és competent per jutjar-lo per tres delictes contra la hisenda pública en els exercicis 2010, 2011 i 2012.

El fiscal demana en les seves conclusions provisionals cinc anys de presó per a Xabi Alonso i per al seu assessor i el seu consultor fiscal, Iván Zaldua i Ignacio Maestre, respectivament, a més d'una multa de quatre milions d'euros i que abonin conjuntament 2.032.845 d'euros, la quantitat total del perjudici suposadament ocasionat a l'Agència Tributària.

Al començament de la vista la presidenta del tribunal ha demanat a les parts que es pronunciessin sobre si estan d'acord que l'Audiència Provincial de Madrid és competent o si ho és un jutjat penal. El fiscal i l'advocada de l'Estat han estimat que l'Audiència és competent perquè en les seves acusacions apliquen a l'últim delicte fiscal el Codi Penal vigent, que preveu penes per a Alonso de dos a sis anys de presó, ja que entenen que la pena mínima afavoreix més els acusats, tenint en compte a més que a l'haver abonat ja una suma de diners es podria aplicar algun atenuant per reparació.

El representant de la fiscalia ha recordat que el Codi Penal anterior a la reforma del 2012 preveu una pena de tres a cinc anys. Els advocats defensors han manifestat que prefereixen que el judici se celebri com més aviat millor, però han deixat a criteri del tribunal la decisió i han anunciat que no hi plantejaran cap plet. El tribunal ha suspès el judici per dictar una resolució sobre la competència i, si escau, tornarà a posar una dara per a la vista.