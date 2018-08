Els Estats Units acolliran partits de la lliga espanyola de futbol

Els Estats Units podran acollir partits oficials de la lliga de futbol després de l'acord entre la Lliga i la multinacional nord-americana Relevent, que pretén impulsar el desenvolupament d'aquest esport als Estats Units i el Canadà. La patronal del futbol espanyol ha fet pública aquest dijous la creació de LaLiga North America, una filial conjunta participada al cinquanta per cent per totes dues parts entre els objectius de la qual hi ha "la disputa d'un partit de la temporada oficial als EUA, el primer que es jugarà fora d'Europa". L'acord, per a 15 anys, inclou que aquesta mateixa temporada el Barça o el Reial Madrid disputin un partit en terres nord-americanes.

Des del club blaugrana veuen amb bons ulls aquest projecte de la Lliga, perquè "si serveix per a l'expansió i el creixement del Barça és positiu", però afirmen que encara no hi ha res decidit i que és un tema que encara està en una "posició embrionària". De moment es descarta que un partit de la magnitud d'un clàssic de la Lliga es jugui als Estats Units, sí que s'està valorant la possibilitat de jugar un partit de lliga als EUA, tot i que que des de l'entitat blaugrana no asseguren que sigui ja aquesta mateixa temporada. "El projecte està en una fase molt inicial i s'ha de parlar quin partit seria i quan", afirmen des del club abans valorar si seria un partit com a visitant, com a local i com això afectaria al socis, perquè "encara queda molt per parlar perquè és un projecte nou".

Per la seva part, el president de la Lliga, Javier Tebas, ha afirmat: "Estem bolcats a fomentar la passió pel futbol a tot el món. Aquest acord revolucionari sens dubte donarà un impuls fonamental a la popularitat d'aquest bell esport als Estats Units i el Canadà". La multinacional Relevent és l'empresa que, des del 2013, organitza la Internacional Champions Cup (ICC). De fet, aquesta empresa va organitzar amb èxit el clàssic amistós entre el Barça i el Reial Madrid de l'estiu de l'any passat a Miami. El treball de Relevent amb la ICC i la bona organització d'aquest duel amistós entre els blaugranes i el conjunt blanc han sigut factors de pes a l'hora que la Lliga l'hagi escollit per firmar aquest acord.