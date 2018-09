La Federació Espanyola frena la idea de programar un partit de la Lliga als Estats Units

Segons ha avançat 'El Larguero' (Cadena SER), la Federació Espanyola de Futbol ha frenat la idea de Javier Tebas de programar un partit de la Lliga als Estats Units. El Girona-Barça era l'enfrontament escollit per disputar-se a Miami, però l'organisme que presideix Luis Rubiales no autoritzarà la proposta.

'El Partidazo' (Cadena Cope), en canvi, ha informat que no es permetrà simbologia política durant el partit entre el Girona i el Barça. Abans de l'enfrontament, sonaran els himnes dels Estats Units i d'Espanya i l'organització preveu repartir 40.000 banderes d'Espanya entre els espectadors.

Posicionament del Barça



El portaveu del Barça, Josep Vives, ha parlat sobre el partit contra el Girona que la Lliga esyudia programar a Miami. "De moment no està tancat, en absolut. El club és partidari de jugar un partit en un mercat estratègic. Hi ha un benefici col·lectiu, però s'han de tenir en compte els socis", ha explicat. "Tenim la sort de tenir un vestidor que parla, però també escolta. Els jugadors volen que els anem informant i compartir el projecte", ha afegit.

"Parlar d'una hipòtesi és difícil. Si aquest partit es disputa, nosaltres anirem a disputar un partit de futbol. No volem entrar en un debat sobre les valoracions que pugui fer la gent sobre aquest partit. Ens han parlat d'una possibilitat però falten molts detalls per concretar", ha explicat. "Està tot per lligar, a les beceroles", ha analitzat Vives.