El Barça reestructura la junta directiva

El Barça ha reestructurat la seva junta directiva amb la incorporació de Teresa Basilio Monné (Cultura), Marta Plana Drópez (Barça Innovation Hub) i Jordi Argemí Puig (Handbol). L'assemblea general que ha de servir per ratificar-los se celebrarà el cap de setmana del 20 i el 21 d'octubre.

A més, Jordi Moix ha sigut nomenat vicepresident tercer, responsable de l’Espai Barça. Enrique Tombas serà a partir d’ara el vicepresident quart i continuarà exercint les funcions de tresorer. Pel que fa a Dídac Lee, cessarà com a membre del Patronat de la Fundació Barça i assumirà la responsabilitat directiva de l’àrea digital del club.

Josep Vives, portaveu del Barça, ha analitzat en roda de premsa altres temes d'actualitat, com les accions per lluitar contra el frau. La junta directiva ha aprovat posar a disposició dels socis no abonats, com a invitacions, els abonaments que han quedat temporalment suspesos a conseqüència de les sancions imposades per la comissió de disciplina del club. "Estem segurs que hem actuat correctament. La majoria dels socis aproven la nostra gestió en aquest cas", ha opinat.

La junta ha aprovat nous avantatges socials, com un paquet de beneficis exclusius per als socis a les botigues del club, que s’activaran a partir del dia 5 d’octubre. Les novetats inclouen descomptes, promocions i atenció preferent.

Sobre el Seient Lliure, Vives s'ha felicitat pel canvi en el model de funcionament. "L'objectiu fonamental és el de continuar potenciant l'assistència al Camp Nou", ha resumit.

"La junta ha mostrat la seva satisfacció pel mercat de fitxatges. S'han complert els objectius fixats, tot i que les conclusions finals es trauran quan s'acabi la temporada", ha opinat Vives. "La situació econòmica del club és excel·lent", ha recordat.

"Tenim molt clar que Messi és el millor jugador del món i de la història. És per això que no donem importància als premis", ha assegurat el portaveu culer, que ha qualificat l'incident de Gerard Piqué amb Trànsit de cas personal. "L'actuació es va produir en el seu àmbit privat", ha recordat.

Sobre el cas del fetge d'Éric Abidal, Vives ha recordat els detalls que va donar el francès. "S'ha donat tota la informació sobre el trasplantament. Nosaltres fem costat a Abidal perquè és un home que sempre s'ha portat amb honestedat".

Posicionament sobre el partit a Miami

El portaveu també ha parlat sobre el partit contra el Girona que s'ha de disputar a Miami. "De moment no està tancat, en absolut. El club és partidari de jugar un partit en un mercat estratègic. Hi ha un benefici col·lectiu, però s'han de tenir en compte els socis", ha explicat. "Tenim la sort de tenir un vestidor que parla, però també escolta. Els jugadors volen que els anem informant i compartir el projecte", ha afegit.

"Parlar d'una hipòtesi és difícil. Si aquest partit es disputa, nosaltres anirem a disputar un partit de futbol. No volem entrar en un debat sobre les valoracions que pugui fer la gent sobre aquest partit. Ens han parlat d'una possibilitat però falten molts detalls per concretar", ha explicat. "Està tot per lligar, a les beceroles", ha analitzat Vives.