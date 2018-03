La federació anglesa multa Guardiola amb 20.000 lliures per lluir el llaç groc

La Federació Anglesa de Futbol (FA en les sigles en anglès) ha xifrat en 20.000 lliures la multa que haurà de pagar Pep Guardiola per lluir el llaç groc en suport del presos polítics catalans. El tècnic del Manchester City, que té prohibit lluir el llaç en competicions angleses mentre sigui a la banqueta -tot i que no ho té prohibit a la sala de premsa o als vestidors- ja havia explicat que acceptaria la sanció de la federació.

Aquesta setmana, en la roda de premsa prèvia al partit de Champions contra el Basilea que el seu conjunt va perdre (1-2) tot i que va passar de ronda gràcies a la renda aconseguida a l'anada, va confirmar que seguirà lluint el llaç groc als partits europeus. Guardiola el continua portant a la prèvia dels partits de lliga, però més amagat sota una jaqueta als partits per evitar sancions. "La FA té unes normes i les aplica. Jo ho entenc. Que jo digui que ho accepto no vol dir que hi estigui d'acord, o que ells tinguin la raó i jo no. Ja ho vaig dir des del primer dia: es vegi o no, el llaç groc sempre hi serà. No acabo d'entendre per què es permet que es vegi en sala de premsa però no al camp... La situació no canvia: encara hi ha persones a la presó i a l'exili de manera injusta", va explicar el tècnic català.

Guardiola també va dir-hi la seva sobre les declaracions del president de la federació anglesa, Martin Glenn, que va comparar el llaç groc amb una esvàstica nazi o la simbologia de l'EI. "La meva primera impressió, quan ho vaig sentir, va ser simplement que no va entendre què és el llaç groc. Va fer un comentari molt diferent al que significa això. El llaç no és sobre la independència. És sobre persones que són a la presó. Estic segur que ara s'entén millor la situació".