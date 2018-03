El director executiu de la Federació Anglesa de Futbol compara el llaç groc de Guardiola amb l'esvàstica

Martin Glenn, el president executiu de la Federació Anglesa de Futbol (FA), ha carregat contra la decisió de Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, de portar un llaç groc en suport als presos polítics. "No podem ni volem que el futbol mostri símbols polítics. Els símbols que divideixen no són bons", ha apuntat Glenn, que ha afegit: "Podrien ser símbols religiosos potents, podria ser l'estrella de David, podria ser la falç i el martell, podria ser una esvàstica o qualsevol cosa com Robert Mugabe, aquestes són les coses que no volem".

El president executiu de la FA ha indicat que creu que el llaç groc de Guardiola és "una postura política", un "símbol de la independència catalana". "Puc dir que hi ha molts més espanyols, no catalans, que estan furiosos. El que fem és aplicar uniformement les lleis del joc", ha comentat. Per acabar, Glenn ha indicat que la FA està treballant per definir la situació. "On hem de marcar els límits? Hauríem de tenir algú amb una insígnia del UKIP [Partit independentista del Regne Unit] o algú amb una insígnia d'ISIS?", es preguntava just després de l' assemblea general de la International Football Association Board (IFAB) en què es va provar per unanimitat l'ús del VAR al Mundial de Rússia d'aquest estiu.

El tècnic català té fins aquest dilluns a la tarda per donar explicacions a la FA, que l'acusa de lluir un símbol polític als terrenys de joc.