Fernando Hierro es desvincula de la Federació Espanyola de Futbol

Fernando Hierro ha decidit desvincular-se de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF). Després de ser cridat a corre-cuita per entrenar la selecció espanyola per al Mundial de Rússia a pocs dies del començament (quan l'anterior tècnic, Julen Lopetegui, va anunciar que fitxava pel Madrid), Hierro i la federació han anunciat que l'ara seleccionador declina tornar a ocupar el càrrec com a director esportiu, tot i que encara tenia contracte en vigor.

Segons la RFEF, la relació amb Hierro arriba al final perquè el seleccionador vol "buscar nous horitzons i començar nous reptes professionals".